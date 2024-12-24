Досрочные выборы в Германии - Штайнмайер обратился к гражданам

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Фото: REUTERS

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер призвал граждан сохранять спокойствие по отношению к досрочным выборам. Известно, что они пройдут 23 февраля 2025 года.

Об этом пишет DW во вторник, 24 декабря.

Читайте также:

Выборы в Германии

Во время рождественской речи Штайнмайер призвал немцев к сплоченности. В Германии существует "много недовольства политикой, экономикой, бюрократией, несправедливостью", поэтому президент считает, что тон дискуссий стал более грубым, иногда "непримиримым".

"Мы должны открыто говорить о том, что идет не так, что не работает в нашей стране так, как могло бы и должно было бы. И самое главное: что необходимо срочно сделать", — сказал он.

В Германии состоятся досрочные выборы 23 февраля 2025, в связи с этим Штайнмайер попросил граждан сохранять спокойствие. Он подчеркнул, что даже когда правительство досрочно завершило свою работу — это не конец света, а ситуация, урегулирование которой предусмотрено конституцией.

"Решение о роспуске Бундестага и проведении новых выборов я с осмотрительностью приму после рождественских праздников", — добавил президент.

Напомним, 16 декабря Бундестаг выразил вотум недоверия правительству Олафа Шольца. За это решение проголосовало большинство депутатов.

На замену Шольцу канцлером Германии может прийти лидер блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц, известный жесткой позицией к России.