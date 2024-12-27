Когда состоятся следующие выборы в Германии

Франк-Вальтер Штайнмайер. Фото: Reuters

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в пятницу, 27 декабря, распустил Бундестаг. Он назначил выборы нового правительства страны на начало следущего года.

Об этом пишет Der Spiegel.

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Таким решением Штайнмайер выполнил просьбу канцлера Олафа Шольца о роспуске парламента после того, как ему высказали вотум недоверия. Выборы нового правительства состоятся 23 февраля 2025 года — об этой дате заранее договорились лидеры партий СДПГ и ХДС/ХСС.

В материале говорится, что по закону, федеральный президент может распустить Бундестаг в течение 21 дня по предложению Федерального канцлера, если он теряет вотум доверия. А новые выборы должны состояться в течение 60 дней.

Известно, что перед принятием решения Штайнмайер сначала провел переговоры с лидерами парламентских фракций, в ходе которых не смог признать ни одного нового большинства.

"Поэтому я убежден, что новые выборы — это правильный путь вперед на благо нашей страны", — добавил он.

Напомним, 16 декабря Бундестаг выразил вотум недоверия правительству Олафа Шольца. За это решение проголосовали большинство депутатов.

Впоследствии Штайнмайер призвал граждан сохранять спокойствие относительно досрочных выборов.