Канцлер Німеччини Олаф Шольц. Фото: EPA

У Німеччині розпочалась підготовка до виборів нового складу Бундестагу. Вони відбудуться 23 лютого 2025 року. Президент країни Франк-Вальтер Штайнмаєр розпустив парламент, заявивши, що у складні часи необхідно мати "дієвий уряд та стабільність у парламенті".

Про це повідомляє німецьке видання Bild у суботу, 28 грудня.

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Шанси Шольца знову стати канцлером

Як зазначає видання, основними кандидатами на посаду канцлера наразі є чинний глава уряду Олаф Шольц та лідер опозиції Фрідріх Мерц. Зазначається, що за результатами опитуваннями, шанси Шольца на переобрання скорочуються з кожним днем. Підтримка його партії становить лише 14-16%, тоді як блок опонентів набирає 31-33%.

"Для порівняння, перед виборами 2021 року розрив між партіями становив лише 9,5% — і Шольцу вдалося зробити ривок, випередивши конкурентів. Проте експерти вважають, що повторити успіх наразі практично неможливо", — наголошує видання.

Зазначається, що розрив занадто великий, щоб його подолати. На думку аналітиків, перемога Шольца можлива лише у разі серйозних помилок із боку партії опозиції.

Нагадаємо, Франк-Вальтер Штайнмаєр закликав громадян зберігати спокій стосовно дострокових виборів. Він попросив німців бути згуртованими.

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