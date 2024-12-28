Выборы в Германии — какие шансы на победу имеет Олаф Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц. Фото: EPA

В Германии началась подготовка к выборам нового состава Бундестага. Они состоятся 23 февраля 2025 года. Президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер распустил парламент, заявив, что в сложные времена необходимо иметь "действенное правительство и стабильность в парламенте".

Об этом сообщает немецкое издание Bild в субботу, 28 декабря.

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Как отмечает издание, основными кандидатами на пост канцлера сейчас являются действующий глава правительства Олаф Шольц и лидер оппозиции Фридрих Мерц. Отмечается, что по результатам опросов, шансы Шольца на переизбрание сокращаются с каждым днем. Поддержка его партии составляет лишь 14-16%, тогда как блок оппонентов набирает 31-33%.

"Для сравнения, перед выборами 2021 года разрыв между партиями составлял лишь 9,5% — и Шольцу удалось сделать рывок, опередив конкурентов. Однако эксперты считают, что повторить успех сейчас практически невозможно", — отмечает издание.

Отмечается, что разрыв слишком велик, чтобы его преодолеть. По мнению аналитиков, победа Шольца возможна только в случае серьезных ошибок со стороны партии оппозиции.

Напомним, Франк-Вальтер Штайнмайер призвал граждан сохранять спокойствие в отношении досрочных выборов. Он попросил немцев быть сплоченными.

Германия передала Украине очередной крупный пакет военной помощи. Он содержит широкий спектр современного вооружения и оборудования, включая средства противовоздушной обороны.