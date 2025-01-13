Президентські вибори в Хорватії — хто здобув найбільше голосів

Голосування на виборах у Хорватії. Фото: REUTERS/Antonio Bronic

За попередніми результатами виборів президента у Хорватії, переміг Зоран Миланович. Йдеться про чинного лідера країни.

Про це повідомляє Reuters.

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Перемогу Милановича показав попередній результат, заснований на підрахунку голосів на 98,65% виборчих дільниць.

За результатами голосів державної виборчої комісії, Миланович із опозиційної Соціал-демократичної партії лідирував 12 січня, здобувши 74,58% голосів.

Натомість Драган Пріморац із правлячого Хорватського демократичного союзу отримав 25,42%.

Явка виборців склала 44,15%.

"Хорватія, дякую. Особисто для мене це великий день, і я сприймаю цю перемогу як визнання моєї праці, своєрідний акт довіри людей до мене", — зазначив Миланович.

Журналістам він заявив, що протягом останніх п'яти років виконував свою роботу щиросердно, тому сподівається, що люди це побачили.

Нагадаємо, у Німеччині дострокові парламентські вибори призначені на 23 лютого. Соціал-демократична партія та ультраправі політичні сили вже висунули своїх кандидатів.

Також Білорусь вирішила не запрошувати місію ОБСЄ для спостереження за президентськими виборами, запланованими на 26 січня.