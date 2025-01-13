Президентские выборы в Хорватии — кто получил больше всего голосов

Голосование на выборах в Хорватии. Фото: REUTERS/Antonio Bronic

По предварительным результатам выборов президента в Хорватии, победил Зоран Миланович. Речь идет о действующем лидере страны.

Об этом сообщает Reuters.

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Победу Милановича показал предварительный результат, основанный на подсчете голосов на 98,65% избирательных участков.

По результатам голосов государственной избирательной комиссии, Миланович из оппозиционной Социал-демократической партии лидировал 12 января, получив 74,58% голосов.

Зато Драган Приморац из правящего Хорватского демократического союза получил 25,42%.

Явка избирателей составила 44,15%.

"Хорватия, спасибо. Лично для меня это большой день, и я воспринимаю эту победу как признание моего труда, своеобразный акт доверия людей ко мне", — отметил Миланович.

Журналистам он заявил, что в течение последних пяти лет выполнял свою работу чистосердечно, поэтому надеется, что люди это увидели.

Напомним, в Германии досрочные парламентские выборы назначены на 23 февраля. Социал-демократическая партия и ультраправые политические силы уже выдвинули своих кандидатов.

Также Беларусь решила не приглашать миссию ОБСЕ для наблюдения за президентскими выборами, запланированными на 26 января.