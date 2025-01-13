Президентские выборы в Хорватии — кто получил больше всего голосов

Выборы президента в Хорватии — кто лидирует
По предварительным результатам выборов президента в Хорватии, победил Зоран Миланович. Речь идет о действующем лидере страны.
Об этом сообщает Reuters.
Президентские выборы в Хорватии
Победу Милановича показал предварительный результат, основанный на подсчете голосов на 98,65% избирательных участков.
По результатам голосов государственной избирательной комиссии, Миланович из оппозиционной Социал-демократической партии лидировал 12 января, получив 74,58% голосов.
Зато Драган Приморац из правящего Хорватского демократического союза получил 25,42%.
Явка избирателей составила 44,15%.
"Хорватия, спасибо. Лично для меня это большой день, и я воспринимаю эту победу как признание моего труда, своеобразный акт доверия людей ко мне", — отметил Миланович.
Журналистам он заявил, что в течение последних пяти лет выполнял свою работу чистосердечно, поэтому надеется, что люди это увидели.
Напомним, в Германии досрочные парламентские выборы назначены на 23 февраля. Социал-демократическая партия и ультраправые политические силы уже выдвинули своих кандидатов.
Также Беларусь решила не приглашать миссию ОБСЕ для наблюдения за президентскими выборами, запланированными на 26 января.
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