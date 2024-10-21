Президентські вибори в Молдові — лідирує Мая Санду

Президентка Молдови Мая Санду. Фото: Reuters

Перший тур виборів президента Молдови завершився. За проміжними результатами лідирує чинна президентка Мая Санду. Підраховано вже 78,86% бюлетенів.

Такі дані опубліковані на сайті Центральної виборчої комісії Молдови.

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Вибори в Молдові

За даними ЦВК, Мая Санду зараз набрала 36,7% голосів. Друге місце посів проросійський Олександр Стояногло — в нього 29,13%.

Крім цього, у Молдові відбувся референдум щодо вступу країни до ЄС. Після обробки 54,7% протоколів за зміну Конституції та євроінтеграцію країни проголосували 44% громадян, а проти — 56%.

Явка на виборах у Молдові 20 жовтня оцінюється як висока — проголосували 51,57% громадян.

Нагадаємо, президентка Молдови Мая Санду 20 жовтня проголосувала на президентських виборах та закликала громадян активно долучитися до голосування.

Також Новини.LIVE писали, що на президентських виборах у Молдові 20 жовтня лідером прогнозів і соціологічних досліджень стала чинна президентка країни Мая Санду.