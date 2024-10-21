Президентские выборы в Молдове — лидирует Мая Санду

Выборы президента Молдовы завершены — кто побеждает
Первый тур выборов президента Молдовы завершился. По промежуточным результатам лидирует действующая президент Мая Санду. Подсчитано уже 78,86% бюллетеней
Такие данные опубликованы на сайте Центральной избирательной комиссии Молдовы.
Выборы в Молдове
По данным ЦИК, Майя Санду сейчас набрала 36,7% голосов. Второе место занял пророссийский Александр Стояногло — у него 29,13%.
Кроме того, в Молдове состоялся референдум по вступлению страны в ЕС. После обработки 54,7% протоколов за изменение Конституции и евроинтеграции страны проголосовали 44% граждан, а против — 56%.
Явка на выборах в Молдове 20 октября оценивается как высокая — проголосовали 51,57% граждан.
Напомним, президент Молдовы Мая Санду 20 октября проголосовала на президентских выборах и призвала граждан активно присоединиться к голосованию.
Также Новини.LIVE писали, что на президентских выборах в Молдове 20 октября лидером прогнозов и социологических исследований стала действующая президент страны Мая Санду.
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