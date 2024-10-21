Президентские выборы в Молдове — лидирует Мая Санду

Президент Молдовы Мая Санду. Фото: Reuters

Первый тур выборов президента Молдовы завершился. По промежуточным результатам лидирует действующая президент Мая Санду. Подсчитано уже 78,86% бюллетеней

Такие данные опубликованы на сайте Центральной избирательной комиссии Молдовы.

Читайте также:

Данные ЦИК Молдовы. Фото: скриншот

Выборы в Молдове

По данным ЦИК, Майя Санду сейчас набрала 36,7% голосов. Второе место занял пророссийский Александр Стояногло — у него 29,13%.

Кроме того, в Молдове состоялся референдум по вступлению страны в ЕС. После обработки 54,7% протоколов за изменение Конституции и евроинтеграции страны проголосовали 44% граждан, а против — 56%.

Явка на выборах в Молдове 20 октября оценивается как высокая — проголосовали 51,57% граждан.

Напомним, президент Молдовы Мая Санду 20 октября проголосовала на президентских выборах и призвала граждан активно присоединиться к голосованию.

Также Новини.LIVE писали, что на президентских выборах в Молдове 20 октября лидером прогнозов и социологических исследований стала действующая президент страны Мая Санду.