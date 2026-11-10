Дівчина на виборах. Фото ілюстративне: Дніпропетровська обласна рада

Україна не зможе оголосити вибори вже за кілька днів після можливого припинення вогню, навіть якщо відповідної домовленості вдасться досягти під час переговорів в Абу-Дабі. Для початку потрібно виконати низку конституційних і законодавчих процедур.

Про це заявив заступник голови Центральної виборчої комісії Сергій Дубовик в ефірі День.LIVE, передає Новини.LIVE.

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Чому для проведення виборів потрібне припинення бойових дій

За словами посадовця, передусім необхідно визначитися з подальшим режимом воєнного стану та можливістю проведення виборів під час його дії. Наразі українське законодавство забороняє проведення виборів і референдумів в умовах воєнного стану, тому говорити про безпосередню організацію голосування поки передчасно.

"Ні, ми післязавтра оголосити вибори не готові, тому що існують відповідні конституційні і законодавчі процедури", — наголосив Дубовик.

Окремою необхідною умовою він назвав припинення активної фази бойових дій. За словами представника ЦВК, організувати виборчі чи референдумні процедури неможливо, поки територія України зазнає систематичних ударів із застосуванням важкого стратегічного озброєння.

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Дубовик також згадав позицію президента Володимира Зеленського щодо голосування військовослужбовців. Він зазначив, що можливість забезпечити участь військових у виборах також пов’язана з настанням мирних умов.

Як повідомляли Новини.LIVE, 10 листопада тристоронні переговори України, США та Росії в Абу-Дабі завершилися після кількох годин роботи. У Службі зовнішньої розвідки повідомили, що зустрічі поновлять уранці 11 листопада. Українську делегацію представляють Кирило Буданов, Рустем Умєров, Давид Арахамія, Сергій Кислиця та Вадим Скібіцький.

Як повідомляли Новини.LIVE, Володимир Зеленський в інтерв’ю німецькому телеканалу ZDF заявив, що в Україні можуть розглянути можливість проведення виборів онлайн. За його словами, такий формат є можливим, однак відповідний механізм має напрацювати парламент.