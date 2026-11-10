Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЗаконБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Вибори після перемир’я: у ЦВК нагадали про законодавчі обмеження

Вибори після перемир’я: у ЦВК нагадали про законодавчі обмеження

Ua ru
10 листопада 2026 15:51
Ексклюзив
У ЦВК пояснили, чи готова Україна провести вибори після припинення вогню Дніпропетровська обласна рада
Дівчина на виборах. Фото ілюстративне: Дніпропетровська обласна рада

Україна не зможе оголосити вибори вже за кілька днів після можливого припинення вогню, навіть якщо відповідної домовленості вдасться досягти під час переговорів в Абу-Дабі. Для початку потрібно виконати низку конституційних і законодавчих процедур.

Про це заявив заступник голови Центральної виборчої комісії Сергій Дубовик в ефірі День.LIVE, передає Новини.LIVE.   

Реклама

Чому для проведення виборів потрібне припинення бойових дій

За словами посадовця, передусім необхідно визначитися з подальшим режимом воєнного стану та можливістю проведення виборів під час його дії. Наразі українське законодавство забороняє проведення виборів і референдумів в умовах воєнного стану, тому говорити про безпосередню організацію голосування поки передчасно.

"Ні, ми післязавтра оголосити вибори не готові, тому що існують відповідні конституційні і законодавчі процедури", — наголосив Дубовик.

Окремою необхідною умовою він назвав припинення активної фази бойових дій. За словами представника ЦВК, організувати виборчі чи референдумні процедури неможливо, поки територія України зазнає систематичних ударів із застосуванням важкого стратегічного озброєння.

Читайте також:

Дубовик також згадав позицію президента Володимира Зеленського щодо голосування військовослужбовців. Він зазначив, що можливість забезпечити участь військових у виборах також пов’язана з настанням мирних умов.

Як повідомляли Новини.LIVE, 10 листопада тристоронні переговори України, США та Росії в Абу-Дабі завершилися після кількох годин роботи. У Службі зовнішньої розвідки повідомили, що зустрічі поновлять уранці 11 листопада. Українську делегацію представляють Кирило Буданов, Рустем Умєров, Давид Арахамія, Сергій Кислиця та Вадим Скібіцький.

Як повідомляли Новини.LIVE, Володимир Зеленський в інтерв’ю німецькому телеканалу ZDF заявив, що в Україні можуть розглянути можливість проведення виборів онлайн. За його словами, такий формат є можливим, однак відповідний механізм має напрацювати парламент.

вибори воєнний стан війна в Україні мирні переговори бойові дії
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації