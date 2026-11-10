Девушка на выборах. Фото иллюстративное: Днепропетровский областной совет

Украина не сможет объявить о проведении выборов уже через несколько дней после возможного прекращения огня, даже если соответствующая договоренность будет достигнута в ходе переговоров в Абу-Даби. Для начала необходимо выполнить ряд конституционных и законодательных процедур.

Об этом заявил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Сергей Дубовик в эфире День.LIVE, передает Новини.LIVE.

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Почему для проведения выборов необходимо прекращение боевых действий

По словам чиновника, прежде всего необходимо определиться с дальнейшим режимом военного положения и возможностью проведения выборов во время его действия. В настоящее время украинское законодательство запрещает проведение выборов и референдумов в условиях военного положения, поэтому говорить о непосредственной организации голосования пока преждевременно.

"Нет, мы не готовы объявить выборы послезавтра, потому что существуют соответствующие конституционные и законодательные процедуры", — подчеркнул Дубовик.

Отдельным необходимым условием он назвал прекращение активной фазы боевых действий. По словам представителя ЦИК, организовать избирательные или референдумные процедуры невозможно, пока территория Украины подвергается систематическим ударам с применением тяжелого стратегического вооружения.

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Дубовик также упомянул позицию президента Владимира Зеленского относительно голосования военнослужащих. Он отметил, что возможность обеспечить участие военных в выборах также связана с наступлением мирных условий.

Как сообщали Новини.LIVE, 10 ноября трехсторонние переговоры между Украиной, США и Россией в Абу-Даби завершились после нескольких часов работы. В Службе внешней разведки сообщили, что встречи возобновятся утром 11 ноября. Украинскую делегацию представляют Кирилл Буданов, Рустем Умеров, Давид Арахамия, Сергей Кислица и Вадим Скибицкий.

Как сообщали Новини.LIVE, Владимир Зеленский в интервью немецкому телеканалу ZDF заявил, что в Украине могут рассмотреть возможность проведения выборов онлайн. По его словам, такой формат возможен, однако соответствующий механизм должен быть разработан парламентом.