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Вибори під час війни — Тимочко розкрив реальні наміри політиків

Ua ru
Дата публікації: 30 липня 2025 17:15
Політики готуються до виборів під прикриттям війни - Тимочко
Іван Тимочко. Фото: facebook Івана Тимочка

Голова ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко висловив сумніви щодо щирості політиків, які стверджують, що зараз "не на часі" проводити вибори. За його словами, насправді політичні сили активно готуються до виборчої кампанії ще з 2023 року, що видно як із поведінки парламентарів, так і з інформаційного поля.

Про це Тимочко заявив в ефірі Ранок.LIVE у середу, 30 липня.

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Політики готуються до виборів під прикриттям війни

Тимочко нагадав, що ще минулого року почалися спроби дискредитації військових — командирів, командувачів — через надмірну довіру суспільства до армії. Політики, за його словами, хвилювались за свої рейтинги, тому намагалися знизити авторитет військових у публічному просторі.

"Коли політики кажуть, що не на часі — вони щонайменше лукавлять. Бо вибори для них якраз дуже "на часі", — підкреслив Тимочко.

Він зазначив, що підготовка до виборів відчувається скрізь — як у соцмережах, так і в сесійному залі парламенту. 

Разом з тим, Тимочко скептично ставиться до перспектив виборів у воєнний час. На його думку, наразі немає навіть чіткого розуміння, яким буде переговорний процес щодо завершення війни, які сили можуть бути залучені, чи з’являться миротворці, і як це вплине на виборче законодавство.

"Так, ми — демократична країна, і в цілому підготовка до виборів можлива. Але вона не повинна шкодити обороноздатності України", — наголосив Тимочко.

Нагадаємо, що заступник голови Центральної виборчої комісії України Сергій Дубовик роз’яснив, чи дозволяє чинне законодавство провести вибори частково під час повномасштабної війни. 

Раніше Сергій Дубовик прокоментував перспективу онлайн-голосування в Україні. Він зазначив, що наразі реалізувати таку форму виборів неможливо через відсутність технічних засобів, які б забезпечували дотримання принципу таємниці голосування.

Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
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