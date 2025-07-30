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Выборы во время войны — Тимочко раскрыл намерения политиков

Ua ru
Дата публикации 30 июля 2025 17:15
Политики готовятся к выборам под прикрытием войны - Тимочко
Иван Тимочко. Фото: facebook Ивана Тимочко

Председатель совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко выразил сомнения в искренности политиков, которые утверждают, что сейчас "не время" проводить выборы. По его словам, на самом деле политические силы активно готовятся к избирательной кампании еще с 2023 года, что видно как из поведения парламентариев, так и из информационного поля.

Об этом Тимочко заявил в эфире Ранок.LIVE в среду, 30 июля.

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Политики готовятся к выборам под прикрытием войны

Тимочко напомнил, что еще в прошлом году начались попытки дискредитации военных — командиров, командующих — из-за чрезмерного доверия общества к армии. Политики, по его словам, волновались за свои рейтинги, поэтому пытались снизить авторитет военных в публичном пространстве.

"Когда политики говорят, что не ко времени - они как минимум лукавят. Потому что выборы для них как раз очень "актуальны", — подчеркнул Тимочко.

Он отметил, что подготовка к выборам чувствуется везде — как в соцсетях, так и в сессионном зале парламента.

Вместе с тем, Тимочко скептически относится к перспективам выборов в военное время. По его мнению, пока нет даже четкого понимания, каким будет переговорный процесс по завершению войны, какие силы могут быть привлечены, появятся ли миротворцы, и как это повлияет на избирательное законодательство.

"Да, мы — демократическая страна, и в целом подготовка к выборам возможна. Но она не должна вредить обороноспособности Украины", — подчеркнул Тимочко.

Напомним, что заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Украины Сергей Дубовик разъяснил, позволяет ли действующее законодательство провести выборы частично во время полномасштабной войны.

Ранее Сергей Дубовик прокомментировал перспективу онлайн-голосования в Украине. Он отметил, что сейчас реализовать такую форму выборов невозможно из-за отсутствия технических средств, которые бы обеспечивали соблюдение принципа тайны голосования.

Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
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