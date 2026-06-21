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Головна Новини дня Ветеранів у шпиталях годують гірше за військових: нардепка Савчук

Ветеранів у шпиталях годують гірше за військових: нардепка Савчук

Ua ru
Дата публікації: 21 червня 2026 22:52
Ветеранів у шпиталях годують гірше за військових
Військовослужбовці у їдальні. Фото: Вечірній Київ

В українських лікарнях кошти, які держава офіційно виділяє на харчування ветеранів та чинних бійців, суттєво відрізняються не на користь ветеранів. Через це виникають дикі ситуації, коли поранених військових у межах однієї палати годують абсолютно по-різному. Наразі у профільному міністерстві лише намагаються прорахувати необхідне фінансування, щоб виправити цю несправедливість.

Про це сказала народна депутатка Оксана Савчук у ефірі Ранок.LIVE.

Різні норми харчування 

Подібний розподіл на кращих і гірших виникає через застарілі медичні нормативи та недопрацювання у законодавстві.

"Якщо в одній палаті лікується ветеран і військовий, то діючому військовому принесуть краще харчування, а ветерану — гірше", — заявила народна депутатка.

Такий абсурд стався тому, що раніше чиновники ухвалили рішення збільшити гроші на посилене поживне меню суто для кадрових військовослужбовців.

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Пошук грошей для ветеранів через міністерство

Заклади охорони здоров'я отримують на діючих бійців підвищені суми, тоді як колишні фронтовики залишилися за бортом цього забезпечення.

Наразі депутати пропонують задіяти кошти Міністерства у справах ветеранів і додати суму, якої не вистачає для зрівняння порцій, але розрахунки додаткових субсидій ще тривають.

Раніше Новини.LIVE писали, що голова ОП Буданов заявив про великий потенціал ветеранів. Він сказав, що ветеран зараз — фактично це готовий кризовий менеджер, що вміє працювати в команді та нести відповідальність за свої вчинки. 

Також ми повідомляли, що на фронті під час боїв поранили колишнього народного депутата Олега Тягнибока. Зараз життю лідера "Свободи" нічого не загрожує, він знаходиться у лікарні, бо отримав серйозні травми. 

лікарні ветерани військовослужбовці ефір Новини.LIVE
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
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