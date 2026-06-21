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Главная Новости дня Ветеранов в госпиталях кормят хуже, чем военных: нардеп Савчук

Ветеранов в госпиталях кормят хуже, чем военных: нардеп Савчук

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Дата публикации 21 июня 2026 22:52
Ветеранов в госпиталях кормят хуже, чем военных
Военнослужащие в столовой. Фото: «Вечерний Киев»

В украинских больницах средства, которые государство официально выделяет на питание ветеранов и действующих военнослужащих, существенно различаются не в пользу ветеранов. Из-за этого возникают абсурдные ситуации, когда раненых военных в пределах одной палаты кормят совершенно по-разному. Сейчас в профильном министерстве лишь пытаются рассчитать необходимое финансирование, чтобы исправить эту несправедливость.

Об этом заявила народный депутат Оксана Савчук в эфире программы Ранок.LIVE.

Различные нормы питания

Подобное разделение на лучших и худших возникает из-за устаревших медицинских нормативов и пробелов в законодательстве.

"Если в одной палате лечится ветеран и военнослужащий, то действующему военнослужащему принесут лучшее питание, а ветерану — худшее", — заявила народный депутат.

Такой абсурд произошел из-за того, что ранее чиновники приняли решение увеличить финансирование усиленного питательного меню исключительно для кадровых военнослужащих.

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Поиск средств для ветеранов через министерство

Медицинские учреждения получают на действующих военнослужащих повышенные суммы, тогда как бывшие фронтовики остались за бортом этого обеспечения.

Сейчас депутаты предлагают задействовать средства Министерства по делам ветеранов и добавить сумму, которой не хватает для выравнивания порций, но расчеты дополнительных субсидий еще продолжаются.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что глава ОП Буданов заявил о большом потенциале ветеранов. Он сказал, что ветеран сегодня — фактически готовый кризисный менеджер, умеющий работать в команде и нести ответственность за свои поступки.

Также мы сообщали, что на фронте во время боев был ранен бывший народный депутат Олег Тягнибок. Сейчас жизни лидера "Свободы" ничего не угрожает, он находится в больнице, поскольку получил серьезные травмы.

больницы ветераны военнослужащие эфир Новини.LIVE
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
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