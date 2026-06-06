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Головна Новини дня Екснардеп Олег Тягнибок отримав поранення на фронті внаслідок удару БПЛА

Екснардеп Олег Тягнибок отримав поранення на фронті внаслідок удару БПЛА

Ua ru
Дата публікації: 6 червня 2026 17:47
Екснардеп Олег Тягнибок отримав поранення на фронті внаслідок удару БПЛА
Олег Тягнибок разом із бійцями бригади "Дике Поле". Фото: Martsinkiv_online

На фронті під час боїв поранили колишнього народного депутата Олега Тягнибока. Російський безпілотник влучив прямо в автомобіль, у якому їхав він їхав з побратимами. Однак зараз життю лідера "Свободи" нічого не загрожує, хоча він і отримав серйозні травми.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву міського голови Івано-Франківська Руслана Марцінківа.

Подробиці поранення екснардепа

Ворожий FPV-дрон наздогнав машину з підполковником Тягнибоком та його побратимами прямо на дорозі. Бійці вижили лише завдяки досвіду водія, який встиг вчасно зорієнтуватися на швидкості. Екснардеп отримав поранення, лікарі діагностували у нього сильну контузію та баротравму.

"Завдяки майстерності водія і швидкості пересування, поранення несмертельне. Але добряча контузія з усіма наслідками — це баротравма і струс. Але людина жива", — зазначив Руслан Марцінків.

Служба Олега Тягнибока у ЗСУ

Політичну роботу своєї партії ВО "Свобода" Тягнибок призупинив одразу після початку великої війни. Він пішов добровольцем захищати країну і вступив до лав Збройних сил України.

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Торік йому присвоїли звання підполковника, зараз він керує батальйоном безпілотників у бригаді "Дике Поле".

Раніше Новини.LIVE писали, що українські БПЛА вразили цілі на території Росії на відстані до 1000 км. Зокрема, під удар потрапили об’єкти в районі Санкт-Петербурга та Краснодару, де були уражені військові та паливні об’єкти.

Також ми повідомляли, що країни НАТО обговорюють можливість надання Україні нового пакета військової підтримки обсягом 70 млрд євро. Про відповідне рішення можуть оголосити вже наступного місяця під час саміту Альянсу в Туреччині.

війна в Україні поранення БпЛА Олег Тягнибок
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
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