Екснардеп Олег Тягнибок отримав поранення на фронті внаслідок удару БПЛА

Олег Тягнибок разом із бійцями бригади "Дике Поле". Фото: Martsinkiv_online

На фронті під час боїв поранили колишнього народного депутата Олега Тягнибока. Російський безпілотник влучив прямо в автомобіль, у якому їхав він їхав з побратимами. Однак зараз життю лідера "Свободи" нічого не загрожує, хоча він і отримав серйозні травми.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву міського голови Івано-Франківська Руслана Марцінківа.

Подробиці поранення екснардепа

Ворожий FPV-дрон наздогнав машину з підполковником Тягнибоком та його побратимами прямо на дорозі. Бійці вижили лише завдяки досвіду водія, який встиг вчасно зорієнтуватися на швидкості. Екснардеп отримав поранення, лікарі діагностували у нього сильну контузію та баротравму.

"Завдяки майстерності водія і швидкості пересування, поранення несмертельне. Але добряча контузія з усіма наслідками — це баротравма і струс. Але людина жива", — зазначив Руслан Марцінків.

Служба Олега Тягнибока у ЗСУ

Політичну роботу своєї партії ВО "Свобода" Тягнибок призупинив одразу після початку великої війни. Він пішов добровольцем захищати країну і вступив до лав Збройних сил України.

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Торік йому присвоїли звання підполковника, зараз він керує батальйоном безпілотників у бригаді "Дике Поле".

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