Экс-нардеп Олег Тягнибок получил ранение на фронте в результате удара БПЛА

Олег Тягнибок вместе с бойцами бригады "Дикое Поле". Фото: Martsinkiv_online

На фронте во время боев ранили бывшего народного депутата Олега Тягнибока. Российский беспилотник попал прямо в автомобиль, в котором ехал он ехал с собратьями. Однако сейчас жизни лидера "Свободы" ничего не угрожает, хотя он и получил серьезные травмы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление городского головы Ивано-Франковска Руслана Марцинкива.

Подробности ранения экс-нардепа

Вражеский FPV-дрон догнал машину с подполковником Тягнибоком и его собратьями прямо на дороге. Бойцы выжили только благодаря опыту водителя, который успел вовремя сориентироваться на скорости. Экс-нардеп получил ранения, врачи диагностировали у него сильную контузию и баротравму.

"Благодаря мастерству водителя и скорости передвижения, ранение несмертельное. Но хорошая контузия со всеми последствиями — это баротравма и сотрясение. Но человек жив", — отметил Руслан Марцинкив.

Служба Олега Тягнибока в ВСУ

Политическую работу своей партии ВО "Свобода" Тягнибок приостановил сразу после начала большой войны. Он пошел добровольцем защищать страну и вступил в ряды Вооруженных сил Украины.

Читайте также:

В прошлом году ему присвоили звание подполковника, сейчас он руководит батальоном беспилотников в бригаде "Дикое Поле".

Ранее Новини.LIVE писали, что украинские БПЛА поразили цели на территории России на расстоянии до 1000 км. В частности, под удар попали объекты в районе Санкт-Петербурга и Краснодара, где были поражены военные и топливные объекты.

Также мы сообщали, что страны НАТО обсуждают возможность предоставления Украине нового пакета военной поддержки объемом 70 млрд евро. О соответствующем решении могут объявить уже в следующем месяце во время саммита Альянса в Турции.