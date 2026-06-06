Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Экс-нардеп Олег Тягнибок получил ранение на фронте в результате удара БПЛА

Экс-нардеп Олег Тягнибок получил ранение на фронте в результате удара БПЛА

Ua ru
Дата публикации 6 июня 2026 17:47
Экс-нардеп Олег Тягнибок получил ранение на фронте в результате удара БПЛА
Олег Тягнибок вместе с бойцами бригады "Дикое Поле". Фото: Martsinkiv_online

На фронте во время боев ранили бывшего народного депутата Олега Тягнибока. Российский беспилотник попал прямо в автомобиль, в котором ехал он ехал с собратьями. Однако сейчас жизни лидера "Свободы" ничего не угрожает, хотя он и получил серьезные травмы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление городского головы Ивано-Франковска Руслана Марцинкива.

Подробности ранения экс-нардепа

Вражеский FPV-дрон догнал машину с подполковником Тягнибоком и его собратьями прямо на дороге. Бойцы выжили только благодаря опыту водителя, который успел вовремя сориентироваться на скорости. Экс-нардеп получил ранения, врачи диагностировали у него сильную контузию и баротравму.

"Благодаря мастерству водителя и скорости передвижения, ранение несмертельное. Но хорошая контузия со всеми последствиями — это баротравма и сотрясение. Но человек жив", — отметил Руслан Марцинкив.

Служба Олега Тягнибока в ВСУ

Политическую работу своей партии ВО "Свобода" Тягнибок приостановил сразу после начала большой войны. Он пошел добровольцем защищать страну и вступил в ряды Вооруженных сил Украины.

Читайте также:

В прошлом году ему присвоили звание подполковника, сейчас он руководит батальоном беспилотников в бригаде "Дикое Поле".

Ранее Новини.LIVE писали, что украинские БПЛА поразили цели на территории России на расстоянии до 1000 км. В частности, под удар попали объекты в районе Санкт-Петербурга и Краснодара, где были поражены военные и топливные объекты.

Также мы сообщали, что страны НАТО обсуждают возможность предоставления Украине нового пакета военной поддержки объемом 70 млрд евро. О соответствующем решении могут объявить уже в следующем месяце во время саммита Альянса в Турции.

война в Украине ранение БпЛА Олег Тягнибок
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации