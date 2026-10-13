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Ветерани космічних військ повідомили про смерть Олександра Венедчука

Ua ru
13 жовтня 2026 20:54
Помер український комік та зірка Ліги сміху Олександр Венедчук
Український комік Олександр "Веня" Венедчук. Фото: instagram.com/ven4os

Український комік Олександр Венедчук, якого глядачі знали під сценічним ім’ям Вєня, помер сьогодні, 13 жовтня. Він виступав у команді "Ветерани космічних військ" та брав участь у телевізійному гумористичному проєкті "Ліга сміху"

Про це повідомила команда "Ветерани космічних військ" у соціальних мережах, передає Новини.LIVE.

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Що відомо про причину смерті Олександра Венедчука

Причину смерті Олександра Венедчука команда не розголошувала. Колеги коміка також повідомили, що оголосять час і місце прощання, щойно ця інформація їм буде відома.

"Не віриться, що зараз доводиться писати цей текст", — йдеться в дописі.

Що відомо про здоров'я Олександра Венедчука

31 січня 2025 року у коміка стався крововилив у мозок, який спричинив втрату свідомості та сильні судоми. Лікарі терміново провели операцію, після якої Венедчук проходив тривалу реабілітацію. Про це він сам розповідав у соцмережах.

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У вересні 2025 року гуморист повідомив про ще одну операцію. Після неї, за словами Венедчука, у його черепі встановили титанову пластину. Тоді він зазначав, що тривала реабілітація наближалася до завершення. 

Раніше Новини.LIVE також повідомляли, що у віці 80 років померла американська співачка, авторка пісень та акторка Доллі Партон. До цього у медіа обговорювали можливі проблеми зі здоров'ям артистки.

Також Новини.LIVE писали про смерть у Росії радянського психотерапевта та "екстрасенса" Анатолія Кашпіровського, який помер на 87-му році життя. Він здобув популярність наприкінці 1980-х років завдяки телевізійним "сеансам цілительства".

смерть Ліга Сміху гумор
Юлія Шепілова - редактор стрічки новин
Автор:
Юлія Шепілова

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