Умер украинский комик и звезда Лиги смеха Александр Венедчук

Украинский комик Александр «Веня» Венедчук. Фото: instagram.com/ven4os

Украинский комик Александр Венедчук, которого зрители знали под сценическим именем Веня, скончался сегодня, 13 октября. Он выступал в команде "Ветераны космических войск" и участвовал в телевизионном юмористическом проекте "Лига смеха".

Об этом сообщила команда "Ветераны космических войск" в социальных сетях, передает Новини.LIVE.

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Что известно о причине смерти Александра Венедчука

Причину смерти Александра Венедчука команда не разглашала. Коллеги комика также сообщили, что объявят время и место прощания, как только эта информация станет им известна.

"Не верится, что сейчас приходится писать этот текст", — говорится в посте.

Что известно о здоровье Александра Венедчука

31 января 2025 года у комика произошло кровоизлияние в мозг, которое привело к потере сознания и сильным судорогам. Врачи срочно провели операцию, после которой Венедчук проходил длительную реабилитацию. Об этом он сам рассказывал в соцсетях.

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В сентябре 2025 года юморист сообщил об ещё одной операции. После неё, по словам Венедчука, в его черепе установили титановую пластину. Тогда он отмечал, что длительная реабилитация приближалась к завершению.

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