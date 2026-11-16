Міністр у справах ветеранів України Віталій Кім. Фото: Новини.LIVE

В Україні працюють над цифровізацією послуг для ветеранів, щоб їм не доводилося самостійно збирати документи в різних установах. Зокрема, планують налагодити взаємодію між державними реєстрами для спрощення процедури отримання статусу учасника бойових дій. Водночас зараз військові можуть поставати перед труднощами через втрату документів, проблеми з отриманням довідок та помилки в оформленні паперів.

Про це міністр у справах ветеранів Віталій Кім розповів в інтерв'ю РБК-Україна, інформує Новини.LIVE.

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Як планують спростити отримання статусу УБД

Одним із прикладів цифровізації ветеранських послуг уже є можливість отримати витяг із реєстру ветеранів через "Дію" без відвідування ЦНАПу. Водночас оформлення статусу учасника бойових дій поки залишається окремою процедурою, яка передбачає кілька етапів.

За словами Віталія Кіма, зараз вона складається із семи кроків, три з яких є обов'язковими. Інші процеси, на його думку, держава могла б виконувати самостійно, налагодивши обмін інформацією між військовими частинами, Міноборони, Міністерством охорони здоров'я та іншими органами.

"Це одна з наших головних задач. Наприклад, зараз ветеран або його родина можуть отримати витяг із реєстру ветеранів через "Дію", не відвідуючи ЦНАП. Це вже полегшує життя.

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Але отримання статусу учасника бойових дій — інша процедура. Наскільки я пам'ятаю, зараз вона складається із семи кроків, три з яких обов'язкові: ВЛК, здача зброї та отримання посвідчення.

Інші процеси держава могла б виконувати самостійно — між військовими частинами, Міноборони, Міністерством охорони здоров'я та іншими органами. Але повноцінної взаємодії між реєстрами різних міністерств поки немає", — зазначив Кім.

Міністр повідомив, що роботу над налагодженням такої взаємодії вже починає Міністерство цифрової трансформації. Мінветеранів також долучене до цього процесу. Крім того, уже є принципова домовленість із Міноборони щодо цифровізації реєстру.

Кім наголосив, що ветеран не повинен самостійно передавати документи між відомствами та з'ясовувати, як працюють державні установи. Натомість необхідно забезпечити швидке отримання потрібної послуги.

"Головне, щоб ветеран не працював кур'єром між міністерствами й не розбирався, як усе функціонує. Йому має бути байдуже, як саме взаємодіють установи. Він має просто отримати свою послугу якомога швидше", — пояснив міністр.

Чому військові постають перед труднощами під час отримання УБД

Окремо Віталій Кім розповів про причини, через які оформлення статусу учасника бойових дій може затягуватися. Серед них — втрата документів, відмова командира надати необхідну довідку, зміна командування, а також помилки під час оформлення або подання документів.

"Є різні причини. Буває втрата документів, командир відмовляється надавати довідку, змінюються командири, документи неправильно оформлені або подані не за тією формою.

Коли все добре, процедура відбувається доволі швидко. Але є багато нестандартних випадків, які доводиться вирішувати самому ветерану, а не державі замість нього", — пояснив Кім.

Новини.LIVE інформували, що в Україні планують запровадити програми фізичної та психологічної реабілітації ветеранів разом із їхніми родинами. Ініціатива має допомогти близьким адаптуватися до повернення військових із фронту та запобігти розпаду сімей. Також Мінветеранів прагне відновити санаторно-курортний формат відновлення й обговорює розширення таких програм з іноземними партнерами.

Новини.LIVE писали, що в Україні застарілі норми охорони праці ще радянських часів перешкоджають працевлаштуванню ветеранів, зокрема людей з інвалідністю. Міністр у справах ветеранів Віталій Кім наголошує на необхідності переглянути законодавство та спростити вимоги для роботодавців. Водночас держава наразі не може запровадити податкові й митні пільги для бізнесу, який наймає захисників, через обмеження міжнародних партнерів.