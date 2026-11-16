Министр по делам ветеранов Украины Виталий Ким. Фото: Новини.LIVE

В Украине ведется работа над цифровизацией услуг для ветеранов, чтобы им не приходилось самостоятельно собирать документы в различных учреждениях. В частности, планируется наладить взаимодействие между государственными реестрами для упрощения процедуры получения статуса участника боевых действий. В то же время сейчас военные могут сталкиваться с трудностями из-за потери документов, проблем с получением справок и ошибок при оформлении бумаг.

Об этом министр по делам ветеранов Виталий Ким рассказал в интервью РБК-Украина, сообщает Новини.LIVE.

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Как планируют упростить получение статуса УБД

Одним из примеров цифровизации ветеранских услуг уже является возможность получить выписку из реестра ветеранов через "Дію" без посещения ЦНАП. В то же время оформление статуса участника боевых действий пока остается отдельной процедурой, которая предусматривает несколько этапов.

По словам Виталия Кима, сейчас она состоит из семи шагов, три из которых являются обязательными. Остальные процессы, по его мнению, государство могло бы выполнять самостоятельно, наладив обмен информацией между воинскими частями, Минобороны, Министерством здравоохранения и другими органами.

"Это одна из наших главных задач. Например, сейчас ветеран или его семья могут получить выписку из реестра ветеранов через приложение "Дія", не посещая ЦНАП. Это уже облегчает жизнь.

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Но получение статуса участника боевых действий — это другая процедура. Насколько я помню, сейчас она состоит из семи этапов, три из которых обязательны: ВЛК, сдача оружия и получение удостоверения.

Остальные процессы государство могло бы осуществлять самостоятельно — между воинскими частями, Минобороны, Министерством здравоохранения и другими органами. Но полноценного взаимодействия между реестрами различных министерств пока нет", — отметил Ким.

Министр сообщил, что работу по налаживанию такого взаимодействия уже начинает Министерство цифровой трансформации. Минветеранов также вовлечено в этот процесс. Кроме того, уже достигнута принципиальная договоренность с Минобороны относительно цифровизации реестра.

Ким подчеркнул, что ветеран не должен самостоятельно передавать документы между ведомствами и выяснять, как работают государственные учреждения. Вместо этого необходимо обеспечить быстрое получение нужной услуги.

"Главное, чтобы ветеран не работал курьером между министерствами и не разбирался, как всё функционирует. Ему должно быть всё равно, как именно взаимодействуют учреждения. Он должен просто получить свою услугу как можно быстрее", — пояснил министр.

Почему военные сталкиваются с трудностями при получении статуса УБД

Отдельно Виталий Ким рассказал о причинах, из-за которых оформление статуса участника боевых действий может затягиваться. Среди них — утеря документов, отказ командира предоставить необходимую справку, смена командования, а также ошибки при оформлении или подаче документов.

"Есть разные причины. Бывает потеря документов, командир отказывается предоставить справку, меняются командиры, документы неправильно оформлены или поданы не по той форме.

Когда все в порядке, процедура проходит довольно быстро. Но есть много нестандартных случаев, которые приходится решать самому ветерану, а не государству вместо него", — пояснил Ким.

Новини.LIVE сообщали, что в Украине планируют внедрить программы физической и психологической реабилитации ветеранов вместе с их семьями. Инициатива должна помочь близким адаптироваться к возвращению военных с фронта и предотвратить распад семей. Также Минветеранов стремится восстановить санаторно-курортный формат реабилитации и обсуждает расширение таких программ с иностранными партнерами.

Новини.LIVE писали, что в Украине устаревшие нормы охраны труда ещё советских времён препятствуют трудоустройству ветеранов, в частности людей с инвалидностью. Министр по делам ветеранов Виталий Ким подчеркивает необходимость пересмотра законодательства и упрощения требований к работодателям. В то же время государство пока не может ввести налоговые и таможенные льготы для бизнеса, нанимающего защитников, из-за ограничений со стороны международных партнеров.