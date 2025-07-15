ВР підтримала вихід України з Конвенції про заборону застосування протипіхотних мін

Народні депутати у Верховній Раді. Фото: Верховна Рада України

У вівторок, 15 липня, Верховна Рада підтримала поданий Кабміном законопроєкт щодо офіційного виходу України з Оттавської конвенції. Це стосується заборони використання протипіхотних мін.

Про це повідомляє народний депутат Ярослав Железняк у Telegram.

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Вихід України з Конвенції про заборону застосування протипіхотних мін

За словами Железняка, Верховна Рада також доручила спікеру невідкладно підписати прийнятий закон про зупинення конвенції щодо застосування протипіхотних мін.

"Зупинення для України дії Конвенції про заборону застосування, накопичення запасів, виробництва і передачі протипіхотних мін та про їхнє знищення. ЗА — 299 і 305 за термінове підписання", — написав Железняк.

Результати голосування. Фото: Ярослав Железняк

Нагадаємо, вчора, 14 липня, український лідер Володимир Зеленський анонсував можливі кадрові зміни на ключових посадах.

Також стало відомо, що частину міністрів планують звільнити, а деякі посади навіть об'єднати.