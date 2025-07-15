Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Верховна Рада підтримала зупинення дії Оттавської конвенції

Верховна Рада підтримала зупинення дії Оттавської конвенції

Ua ru
Дата публікації: 15 липня 2025 14:57
ВР підтримала вихід України з Конвенції про заборону застосування протипіхотних мін
Народні депутати у Верховній Раді. Фото: Верховна Рада України

У вівторок, 15 липня, Верховна Рада підтримала поданий Кабміном законопроєкт щодо офіційного виходу України з Оттавської конвенції. Це стосується заборони використання протипіхотних мін.

Про це повідомляє народний депутат Ярослав Железняк у Telegram.

Реклама
Читайте також:
Верховна Рада підтримала зупинення дії Оттавської конвенції - фото 1
Пост Железняка. Фото: скриншот

Вихід України з Конвенції про заборону застосування протипіхотних мін 

За словами Железняка, Верховна Рада також доручила спікеру невідкладно підписати прийнятий закон про зупинення конвенції щодо застосування протипіхотних мін.

"Зупинення для України дії Конвенції про заборону застосування, накопичення запасів, виробництва і передачі протипіхотних мін та про їхнє знищення. ЗА — 299 і 305 за термінове підписання", — написав Железняк.

Верховна Рада підтримала зупинення дії Оттавської конвенції - фото 2
Результати голосування. Фото: Ярослав Железняк

Нагадаємо, вчора, 14 липня, український лідер Володимир Зеленський анонсував можливі кадрові зміни на ключових посадах.

Також стало відомо, що частину міністрів планують звільнити, а деякі посади навіть об'єднати.

Кабінет міністрів Верховна Рада Ярослав Железняк нардепи голосування
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації