ВР поддержала выход Украины из Конвенции о запрете применения противопехотных мин

Народные депутаты в Верховной Раде. Фото: Верховная Рада Украины

Во вторник, 15 июля, Верховная Рада поддержала поданный Кабмином законопроект относительно официального выхода Украины из Оттавской конвенции. Это касается запрета использования противопехотных мин.

Об этом сообщает народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.

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Выход Украины из Конвенции о запрете применения противопехотных мин

По словам Железняка, Верховная Рада также поручила спикеру безотлагательно подписать принятый закон о приостановлении конвенции по применению противопехотных мин.

"Остановка для Украины действия Конвенции о запрете применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении. ЗА — 299 и 305 за срочное подписание", — написал Железняк.

Результаты голосования. Фото: Ярослав Железняк

Напомним, вчера, 14 июля, украинский лидер Владимир Зеленский анонсировал возможные кадровые изменения на ключевых должностях.

Также стало известно, что часть министров планируют уволить, а некоторые должности даже объединить.