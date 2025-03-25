Верховна Рада дозволила примусове вилучення землі на Закарпатті

Земельна ділянка. Фото: Freepik

У період воєнного стану в Ужгородському районі дозволено примусове вилучення як приватної, так і комунальної власності. Верховна Рада ухвалила закон, що надає Кабінету Міністрів відповідні повноваження.

Про це говориться в проєкті закону № 9549.

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25 березня Верховна Рада України повторно ухвалила законопроєкт, який був доопрацьований після вето Президента. Цей закон встановлює особливі умови для примусового відчуження земельних ділянок та іншого нерухомого майна з причин суспільної необхідності під час воєнного стану.

Закон спрямований на забезпечення оборонних, стратегічних та інфраструктурних потреб держави, зокрема в Ужгородському районі Закарпатської області.

Згідно з законодавством, Кабінет Міністрів має право приймати рішення щодо вилучення землі та майна, що належать приватним або комунальним власникам, а також невитребуваних паїв чи нерозподілених ділянок. Це стосується об’єктів, що знаходяться в Ужгородському районі. Основною метою є створення та функціонування об'єктів, які мають стратегічне значення для забезпечення державної безпеки, економіки та життєдіяльності населення під час особливого періоду.

Відчуження може проводитися для будівництва або розміщення виробничих потужностей, нерухомого майна, інженерних споруд, а також індустріальних парків, куди переміщують релоковані підприємства. Йдеться також про лінійні об’єкти транспортної інфраструктури: автомобільні дороги державного значення, мости, естакади та пов’язані з ними споруди.

Перелік підприємств, для розміщення об'єктів яких може бути проведене примусове відчуження, визначає Кабмін за поданням Закарпатської обласної державної адміністрації. Ініціаторами процесу можуть бути міністерства, військове командування, органи місцевого самоврядування або підприємства, що братимуть участь у будівництві чи подальшій експлуатації об’єктів.

Після подачі ініціативи Закарпатська ОДА звертається до уряду, який має п’ять днів на ухвалення рішення. Далі визначаються об’єкти, готується технічна документація, проводиться оцінка вартості та укладаються договори купівлі-продажу з власниками, які погодились на продаж. Якщо протягом трьох місяців з моменту рішення Кабміну власник не дав згоди або не з’явився на підписання договору, процедура переходить до етапу примусового вилучення — в адміністративному або судовому порядку.

Нагадаємо, що Верховна Рада ухвалила законопроєкт №9549, який спростить і прискорить будівництво базових станцій мобільного зв’язку. Жителі віддалених районів матимуть якісний інтернет.

Крім того, Верховна Рада розгляне на другому читанні законопроєкт №10311, який значно розширює повноваження Національної гвардії України. Відповідно до нього, нацгвардійці отримають практично безмежні права на використання вогнепальної зброї, сльозогінного газу, електрошокерів та інших засобів протидії цивільному населення під час протестних акцій.