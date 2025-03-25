Верховна Рада ухвалила законопроєкт №9549 — в Україні покращиться мобільний зв'язок

Жінка розмовляє по телефону. Фото: Новини.LIVE

Верховна Рада ухвалила законопроєкт №9549, який спростить і прискорить будівництво базових станцій мобільного зв’язку. Жителі віддалених районів матимуть якісний інтернет.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства цифрової трансформації України в вівторок, 25 березня.

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У Мінцифрі кажуть, що завдяки новим нормам мобільні оператори зможуть удвічі швидше отримувати землю в оренду для розгортання мереж. Якщо раніше цей процес тривав до шести місяців, то тепер скоротиться до трьох.

"Жителі віддалених районів отримають стабільний мобільний звʼязок та інтернет. Збільшиться покриття 4G вздовж автодоріг — мобільний інтернет стабільно працюватиме протягом усього шляху", — йдеться у повідомленні.

В міністерстві додають, що також пришвидшиться відновлення звʼязку на деокупованих територіях.

"Через пошкодження багато станцій мобільного звʼязку не придатні для використання, тому операторам потрібні ділянки для будівництва нових. Завдяки новому закону оператори зможуть розміщувати тимчасові споруди зв’язку без ризику їх демонтажу, швидше будувати нові базові станції і повертати зв’язок та інтернет українцям", — зазначили у відомстві.

Там наголосили, що одна з пріоритетних цілей Мінцифри до 2030 року — забезпечити 98% населення якісним мобільним зв’язком.

Повідомлення Мінцифри у Facebook

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