Верховная Рада приняла законопроект №9549 — в Украине улучшится мобильная связь

Женщина разговаривает по телефону. Фото: Новини.LIVE

Верховная Рада приняла законопроект №9549, который упростит и ускорит строительство базовых станций мобильной связи. Жители отдаленных районов будут иметь качественный интернет.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства цифровой трансформации Украины во вторник, 25 марта.

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В Минцифре говорят, что благодаря новым нормам мобильные операторы смогут вдвое быстрее получать землю в аренду для развертывания сетей. Если раньше этот процесс длился до шести месяцев, то теперь сократится до трех.

"Жители отдаленных районов получат стабильную мобильную связь и интернет. Увеличится покрытие 4G вдоль автодорог — мобильный интернет будет стабильно работать на протяжении всего пути", — говорится в сообщении.

В министерстве добавляют, что также ускорится восстановление связи на деоккупированных территориях.

"Из-за повреждений многие станции мобильной связи не пригодны для использования, поэтому операторам нужны участки для строительства новых. Благодаря новому закону операторы смогут размещать временные сооружения связи без риска их демонтажа, быстрее строить новые базовые станции и возвращать связь и интернет украинцам", — отметили в ведомстве.

Там отметили, что одна из приоритетных целей Минцифры до 2030 года — обеспечить 98% населения качественной мобильной связью.

Сообщение Минцифры в Facebook

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