Верховная Рада разрешила принудительное изъятие земли на Закарпатье

Земельный участок. Фото: Freepik

В период военного положения в Ужгородском районе разрешено принудительное изъятие как частной, так и коммунальной собственности. Верховная Рада приняла закон, предоставляющий Кабинету Министров соответствующие полномочия.

Об этом говорится в проекте закона № 9549.

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Что известно о принудительном отчуждении земли и недвижимости в Ужгородском районе

25 марта Верховная Рада Украины повторно приняла законопроект, который был доработан после вето Президента. Этот закон устанавливает особые условия для принудительного отчуждения земельных участков и другого недвижимого имущества по причинам общественной необходимости во время военного положения.

Закон направлен на обеспечение оборонных, стратегических и инфраструктурных потребностей государства, в частности в Ужгородском районе Закарпатской области.

Согласно законодательству, Кабинет Министров имеет право принимать решение об изъятии земли и имущества, принадлежащих частным или коммунальным владельцам, а также невостребованных паев или нераспределенных участков. Это касается объектов, находящихся в Ужгородском районе. Основной целью является создание и функционирование объектов, имеющих стратегическое значение для обеспечения государственной безопасности, экономики и жизнедеятельности населения во время особого периода.

Отчуждение может проводиться для строительства или размещения производственных мощностей, недвижимого имущества, инженерных сооружений, а также индустриальных парков, куда перемещают релоцированные предприятия. Речь идет также о линейных объектах транспортной инфраструктуры: автомобильные дороги государственного значения, мосты, эстакады и связанные с ними сооружения.

Перечень предприятий, для размещения объектов которых может быть проведено принудительное отчуждение, определяет Кабмин по представлению Закарпатской областной государственной администрации. Инициаторами процесса могут быть министерства, военное командование, органы местного самоуправления или предприятия, которые будут участвовать в строительстве или дальнейшей эксплуатации объектов.

После подачи инициативы Закарпатская ОГА обращается к правительству, которое имеет пять дней на принятие решения. Далее определяются объекты, готовится техническая документация, проводится оценка стоимости и заключаются договоры купли-продажи с владельцами, которые согласились на продажу. Если в течение трех месяцев с момента решения Кабмина владелец не дал согласия или не явился на подписание договора, процедура переходит к этапу принудительного изъятия — в административном или судебном порядке.

Напомним, что Верховная Рада приняла законопроект №9549, который упростит и ускорит строительство базовых станций мобильной связи. Жители отдаленных районов будут иметь качественный интернет.

Кроме того, Верховная Рада рассмотрит на втором чтении законопроект №10311, который значительно расширяет полномочия Национальной гвардии Украины. Согласно ему, нацгвардейцы получат практически безграничные права на использование огнестрельного оружия, слезоточивого газа, электрошокеров и других средств противодействия гражданскому населению во время протестных акций.