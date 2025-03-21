Нацгвардії можуть дозволити застосовувати зброю під час протестів

Бійці НГУ. Фото: kmu.gov.ua

Верховна Рада розгляне на другому читанні законопроєкт №10311, який значно розширює повноваження Національної гвардії України. Відповідно до нього, нацгвардійці отримають практично безмежні права на використання вогнепальної зброї, сльозогінного газу, електрошокерів та інших засобів протидії цивільному населення під час протестних акцій.

Про це повідомляє Центр протидії корупції.

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За інформацією ЦПК, попередньо законопроєкт був узгоджений народними депутатами з правоохоронного комітету під керівництвом Сергія Іонушаса.

Документ значно розширює повноваження Національної гвардії, надаючи їй фактично безмежні права для використання до цивільного населення під час акцій протесту:

вогнепальної зброї;

сльозогінного газу;

електрошокерів;

безпілотників;

інших засобів впливу.

Заявлена мета законопроєкту — нібито розширити повноваження та можливості Національної гвардії через її участь у захисті країни під час повномасштабної війни.

"Частина нових повноважень, які надаються НГУ у законопроєкті, не має жодного відношення до більш ефективного захисту держави, а лише надає повноваження розганяти мітинги у стилі ліквідованого підрозділу "Беркут", — вважають в ЦПК.

Центр протидії корупції повідомляє, що парламент вже ухвалив цей документ на першому читанні. Однак після цього правоохоронний комітет внес у текст другого читання кілька небезпечних поправок, які значно збільшують повноваження Національної гвардії щодо застосування примусу, фактично перетворюючи її на "інструмент державного тиску".

"Якщо згадувати події Революції Гідності, то положення цього проєкту дуже нагадують так звані закони 16 січня. Якщо говорити простою мовою, Нацгвардії дозволяють застосовувати вогнепальну зброю після попередження на електронному табло або маркувати потенційних правопорушників спеціальною фарбою, аби відловити тих, хто зміг втекти", — каже заступниця виконавчого директора ЦПК та адвокатка Олена Щербан.

Коли військовослужбовці НГУ можуть використовувати зброю

ЦПК підкреслює, що наразі закон передбачає, що військовослужбовці Національної гвардії мають право застосовувати вогнепальну зброю лише у виключних випадках. До прикладу, для відбиття нападу на об’єкти, що охороняються, або при загрозі їх захоплення.

Натомість у новому законопроєкті народні депутати надають НГУ права на використання вогнепальної зброї, які не мають чітко окреслених меж і можуть призвести до надмірного застосування сили та порушення прав людини.

Нагадаємо, що використання вогнепальної зброї цивільними особами чітко регулюється законами України. У листопаді 2024 року громадянам на законодавчому рівні дозволили брати участь у відсічі та стримуванні агресії Росії із застосуванням певних видів зброї.

Крім того, українцям заборонено носити із собою деякі предмети, інакше загрожує адміністративна і кримінальна відповідальність. У список входить холодна і вогнепальна зброя без належних дозволів, деякі засоби самозахисту, символіка тоталітарних режимів та ін.