Заступниця керівника Офісу президента України Ірина Верещук. Фото: facebook.com/vereshchuk.ukraine

Україна працює над пошуком поховань гетьманів Петра Конашевича-Сагайдачного та Івана Мазепи, адже їх останки планують перепоховати. Наразі пошуки тривають у Києві та на території сучасної Румунії, водночас для продовження робіт треба провести додаткові дослідження.

Про це розповіла заступниця голови ОПУ Ірина Верещук на форумі з нагоди 20-річчя Українського інституту національної пам'яті в коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

Реклама

Де шукають поховання Петра Сагайдачного

Ірина Верещук розповіла журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець, що держава планує віднайти та перепоховати останки двох видатних українських діячів, йдеться про Сагайдачного та Мазепу.

За її словами, останки гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного можуть перебувати на території Києво-Могилянської академії.

"І ми дуже хочемо, аби дали дозвіл на продовження розкопок, на продовження пошуків, які почались під час повномасштабного вторгнення у 2023 році. І були знайдені, відповідно до мап, які були збережені історично, саме ті стіни храму, які були нанесені сотні років тому на мапи, які ми зберегли. І це говорить про те, що ми маємо поховання уже тут, в Україні, які теж потрібно знайти і гідно перепоховати", — поділилась вона.

Читайте також:

Вона заявила, що це потрібно зробити відповідно до статусу діячів та для їх гідного вшанування.

Де шукають останки Івана Мазепи

Також вона повідомила про пошуки ще однієї не менш відомої української особистості — Івана Мазепи. Повідомляється, що наразі пошуки поховання гетьмана Івана Мазепи тривають на території Румунії.

"Ви знаєте, ми шукаємо його на території сучасної Румунії. Ми знаємо теж про свідчення щодо його кончини й поховання там. І, дасть Бог, якщо все буде добре, ми зможемо це зробити найближчими, я не скажу часом, але найближчими роками, так точно", — висловила сподівання Верещук.

Натомість перепоховання Степана Бандери з німецького Мюнхена наразі не стоїть, адже за її словами, це складне політичне питання.

"Це також залежить від їхньої родини, бо в них є родина. Це дуже складний процес, він і, треба визнати, політичний. Це процес, який потребуватиме багатьох зусиль, тому поки що це питання не стоїть на порядку денному", — відповіла Ірина Верещук.

Ми писали, що заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук також повідомила, що наразі досягнуто розуміння в діалозі з Польщею. За її словами, спільна робота Польщі та України зміцнити позиції країн.

Новини.LIVE інформували, що нещодавно Ірина Верещук зустрілась із з родинами полонених, зниклих безвісти та полеглих воїнів. Вони обговорили наявні проблеми та методи їх вирішення.