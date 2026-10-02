Верещук розповіла про стан доріг на Волині та ремонт

Заступниця керівника Офісу президента України Ірина Верещук. Фото: Верещук/Facebook

Заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук розповіла про проблеми, з якими зіткнулася під час відрядження на Волинь. Окремо вона звернула увагу на стан доріг у регіоні та можливість проведення ямкового ремонту. Також Верещук зустрілася з родинами полонених, зниклих безвісти та загиблих.

Про це Ірина Верещук розповіла журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

Реклама

Верещук про стан доріг на Волині

За словами Ірини Верещук, проблеми з дорогами стали помітними одразу після в'їзду в область. Після прибуття до Луцька вона порушила питання ремонту та отримала обіцянку допомогти з дорогою.

Заступниця керівника Офісу президента зазначила, що після відповідних запитів вдалося з'ясувати можливість проведення щонайменше ямкового ремонту. Про капітальний ремонт, за її словами, наразі не йдеться.

Верещук наголосила, що люди мають мати хоча б одну добру дорогу для сполучення в області. Вона також подякувала керівництву Офісу президента та зазначила, що Кирило Буданов одразу звернув увагу на це питання в міністерстві та зробив відповідні запити.

Читайте також:

На запитання, чи відремонтували дорогу перед приїздом представників влади, Верещук відповіла, що цього не сталося. За її словами, це дало можливість побачити реальний стан дороги:

"Ні, не відремонтували, і це добре, тому що ми побачили, як все насправді, так. Людям важко, але ми були в тих місцинах, які є найбільші за народжуваністю діток. Чи ви знаєте, що у нас є Камінь-Каширський район, ми, наприклад, цього не знали, де народжується 10, 13, а подекуди й 16 діток".

Зустріч Верещук із родинами полонених

Під час поїздки Верещук також зустрілася з родинами полонених, зниклих безвісти та загиблих. Разом із ними представники влади поклали квіти, схилили голови та поговорили про проблеми родин.

За словами Верещук, після зустрічей одразу визначили подальші дії. Вона зазначила, що вже відбуваються відповідні зустрічі, а бригади та командування бригад спілкуються з родинами.

Верещук також розповіла про подальший алгоритм роботи після таких поїздок. За її словами, спочатку оцінюють ситуацію, після чого складають протокол, визначають відповідального та встановлюють терміни виконання завдань.

Вона додала, що тримає ці питання на контролі, а Кирило Буданов здійснює загальне керівництво. Окремо Верещук зазначила про лідерство президента у цій роботі.

Новини.LIVE інформували, що нещодавно у Луцьку керівник ОПУ Кирило Буданов зустрівся з родинами військовополонених, зниклих безвісти та загиблих захисників. На Волині він також оглянув нове укриття ліцею в Ратному, розраховане на 425 школярів. Крім того, Буданов відвідав Камінь-Каширський та обговорив розвиток центрів національного спротиву й "Пласту".

Новини.LIVE також писали, що "Автострада" заявила про близько 15 млрд грн заборгованості за вже виконані роботи. Із цієї суми 6,5 млрд грн уже перебувають у казначействі, однак платежі не проходять близько тижня. Через призупинення фінансування компанія очікує відновлення оплати та продовження ключових інфраструктурних проєктів.