Автостраді не виплатили 15 млрд грн за виконані роботи

Максим Шкіль та будівельник. Фото: Maksym Shkil/Facebook

Заборгованість перед групою компаній "Автострада" за вже виконані роботи становить близько 15 млрд грн, із яких 6,5 млрд грн перебувають у Державній казначейській службі, але платежі близько тижня не проходять. Компанія очікує відновлення фінансування ключових інфраструктурних проєктів.

Про це агентству "Інтерфакс-Україна" повідомив засновник групи компаній "Автострада" Максим Шкіль, передає Новини.LIVE.

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Частина коштів уже перебуває в казначействі

Максим Шкіль повідомив, що загальна сума заборгованості перед "Автострадою" за виконані роботи становить близько 15 млрд грн. При цьому 6,5 млрд грн уже перебувають у казначействі, однак виплати за цими платежами не проводяться близько тижня.

Шкіль зазначив, що платежі за капітальними видатками з державного та місцевих бюджетів призупинені по всій країні. Така ситуація впливає і на реалізацію державних планів із підготовки до зими, оскільки їхнє фінансування також призупинене.

"Загальна заборгованість перед компанією за виконані роботи близько 15 млрд грн, з них 6,5 млрд грн вже знаходяться у казначействі, але близько тижня ці платежі не проходять. І ми знаємо, що взагалі платежі по капвидатках з державного та місцевих бюджетів зупинені в рамках цілої країни. Це фактично означає, що плани держави з підготовки до зими не можуть бути реалізовані, тому що призупинено їх фінансування", – повідомив він.

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Роботи на об'єктах триватимуть до кінця вересня

Засновник групи компаній "Автострада" розповів, що рішення про зупинення фінансування стало несподіваним для бізнесу.

"Це рішення виникло спонтанно в один день, без жодних обговорень, без комунікації, просто нас поставили всіх перед фактом", — зазначив засновник "Автостради".

Він додав, що компанія змушена коригувати свої плани. На проєктах "Автостради" роботи планують продовжувати до кінця вересня, однак після цього, йтиметься фактично про згортання виробничих ланцюгів та консервацію об'єктів.

За які роботи компанія очікує оплату

Серед виконаних, але ще не оплачених робіт Шкіль назвав ремонт основних магістралей. Він повідомляє, що цього року "Автострада" виконала близько 40% загальноукраїнського обсягу таких робіт власними ресурсами. Він також згадав роботи на прифронтових дорогах, захист об'єктів енергетики та будівництво водогону "Запоріжжя — Томаківка — Марганець".

Максим Шкіль зазначив, що водогін після підриву Каховської ГЕС забезпечив водою понад 1 млн жителів Дніпропетровської області. Він зазначив, що раніше були домовленості про погашення частини боргу за рахунок резервного фонду після його поповнення.

Плани будівництва метро на Виноградар скорегували

Щодо Києва Шкіль повідомив, що цьогорічні плани будівництва метро на Виноградар були скореговані через скорочення містом фінансування проєкту. Бюджет на цей проєкт зменшили, водночас компанія, як зазначив Шкіль, продовжує працювати за графіком.

Серед інших столичних об'єктів він назвав Харківське шосе, яке планували здати 1 грудня, площу Європейського союзу біля майбутньої станції метро "Варшавська" — 15 грудня, а також розв'язку біля станції метро "Чернігівська" — 28 грудня. Засновник групи компаній "Автострада" висловив сподівання на конструктивний діалог із прем'єр-міністром Корецьким та відновлення фінансування ключових проєктів.

"Ми щиро розраховуємо на конструктивну позицію прем'єр-міністра Корецького. Має бути діалог (з бізнесом І.-У), є витрати, які точно мають продовжуватись, є борги, які мають бути погашені. Я дивлюся на багато речей в позитивному ключі, вірю в Україну і ми максимум робимо все, щоб підтримати її стійкість і економіку, виконати всі задачі, розуміємо вплив якості інфраструктури на економіку країни в цілому. Тому сподіваємося, що принаймні по ключовим проєктам фінансування буде відновлено", — зазначив Максим Шкіль.

Новини.LIVE писали, що компанія "Автострада" повідомила про вимушене припинення робіт на своїх об’єктах через зупинку державного фінансування капітальних видатків. Засновник компанії Максим Шкіль зазначив, що відповідне рішення було ухвалене без попереднього повідомлення, обговорення чи комунікації з бізнесом.

Новини.LIVE інформували, що також Максим Шкіль повідомив, що лише за виконані роботи з ремонту доріг держава заборгувала "Автостраді" майже 12 млрд грн. Водночас компанія отримала 2,7 млрд грн. Він наголосив, що заборгованість перед іншим учасником ринку становить близько 6 млрд грн, тоді як йому виділили 3 млрд грн.