«Автостраде» не выплатили 15 млрд грн за выполненные работы

Максим Шкиль и строитель. Фото: Maksym Shkil/Facebook

Задолженность перед группой компаний "Автострада" за уже выполненные работы составляет около 15 млрд грн, из которых 6,5 млрд грн находятся в Государственной казначейской службе, но платежи уже около недели не проходят. Компания ожидает возобновления финансирования ключевых инфраструктурных проектов.

Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщил основатель группы компаний "Автострада" Максим Шкиль, передает Новини.LIVE.

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Часть средств уже находится в казначействе

Максим Шкиль сообщил, что общая сумма задолженности перед "Автострадой" за выполненные работы составляет около 15 млрд грн. При этом 6,5 млрд грн уже находятся в казначействе, однако выплаты по этим платежам не производятся уже около недели.

Шкиль отметил, что платежи по капитальным расходам из государственного и местных бюджетов приостановлены по всей стране. Такая ситуация сказывается и на реализации государственных планов по подготовке к зиме, поскольку их финансирование также приостановлено.

"Общая задолженность перед компанией за выполненные работы составляет около 15 млрд грн, из них 6,5 млрд грн уже находятся в казначействе, но около недели эти платежи не проходят. И мы знаем, что в целом платежи по капитальным расходам из государственного и местных бюджетов приостановлены по всей стране. Это фактически означает, что планы государства по подготовке к зиме не могут быть реализованы, поскольку приостановлено их финансирование", — сообщил он.

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Работы на объектах продлятся до конца сентября

Основатель группы компаний "Автострада" рассказал, что решение о приостановке финансирования стало неожиданным для бизнеса.

"Это решение возникло спонтанно в один день, без каких-либо обсуждений, без коммуникации, просто нас всех поставили перед фактом", — отметил основатель "Автострады".

Он добавил, что компания вынуждена корректировать свои планы. На проектах "Автострады" работы планируют продолжать до конца сентября, однако после этого речь пойдет фактически о сворачивании производственных цепочек и консервации объектов.

За какие работы компания ожидает оплату

Среди выполненных, но еще не оплаченных работ Шкиль назвал ремонт основных магистралей. Он сообщает, что в этом году "Автострада" выполнила около 40 % общеукраинского объема таких работ собственными ресурсами. Он также упомянул работы на прифронтовых дорогах, защиту объектов энергетики и строительство водопровода "Запорожье — Томаковка — Марганец".

Максим Шкиль отметил, что водопровод после подрыва Каховской ГЭС обеспечил водой более 1 млн жителей Днепропетровской области. Он отметил, что ранее были договоренности о погашении части долга за счет резервного фонда после его пополнения.

Планы строительства метро на Виноградарь скорректировали

Что касается Киева, Шкиль сообщил, что планы строительства метро на Виноградар в этом году были скорректированы из-за сокращения городом финансирования проекта. Бюджет на этот проект уменьшили, при этом компания, как отметил Шкиль, продолжает работать по графику.

Среди других столичных объектов он назвал Харьковское шоссе, которое планировалось сдать 1 декабря, площадь Европейского союза возле будущей станции метро "Варшавская" — 15 декабря, а также развязку возле станции метро "Черниговская" — 28 декабря. Основатель группы компаний "Автострада" выразил надежду на конструктивный диалог с премьер-министром Корецким и возобновление финансирования ключевых проектов.

"Мы искренне рассчитываем на конструктивную позицию премьер-министра Корецкого. Должен быть диалог (с бизнесом И.-У), есть расходы, которые точно должны продолжаться, есть долги, которые должны быть погашены. Я смотрю на многие вещи в позитивном ключе, верю в Украину, и мы делаем все возможное, чтобы поддержать ее устойчивость и экономику, выполнить все задачи; мы понимаем влияние качества инфраструктуры на экономику страны в целом. Поэтому надеемся, что, по крайней мере, по ключевым проектам финансирование будет возобновлено", — отметил Максим Шкиль.

Новини.LIVE писали, что компания "Автострада" сообщила о вынужденной приостановке работ на своих объектах из-за прекращения государственного финансирования капитальных расходов. Основатель компании Максим Шкиль отметил, что соответствующее решение было принято без предварительного уведомления, обсуждения или коммуникации с бизнесом.

Новини.LIVE сообщали, что также Максим Шкиль сообщил, что только за выполненные работы по ремонту дорог государство задолжало "Автостраде" почти 12 млрд грн. В то же время компания получила 2,7 млрд грн. Он подчеркнул, что задолженность перед другим участником рынка составляет около 6 млрд грн, тогда как ему выделили 3 млрд грн.