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Главная Новости дня Мы увидели, как все на самом деле: Верещук оценила состояние дорог на Волыни

Мы увидели, как все на самом деле: Верещук оценила состояние дорог на Волыни

Ua ru
2 октября 2026 15:42
Эксклюзив
Верещук рассказала о состоянии дорог на Волыни и о ремонте
Заместитель руководителя Офиса президента Украины Ирина Верещук. Фото: Верещук/Facebook

Заместитель главы Офиса президента Ирина Верещук рассказала о проблемах, с которыми столкнулась во время командировки на Волынь. Отдельно она обратила внимание на состояние дорог в регионе и возможность проведения ямочного ремонта. Также Верещук встретилась с семьями пленных, пропавших без вести и погибших.

Об этом Ирина Верещук рассказала журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

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Верещук о состоянии дорог на Волыни

По словам Ирины Верещук, проблемы с дорогами стали заметны сразу после въезда в область. По прибытии в Луцк она подняла вопрос о ремонте и получила обещание помочь с дорогой.

Заместитель руководителя Офиса президента отметила, что после соответствующих запросов удалось выяснить возможность проведения как минимум ямочного ремонта. О капитальном ремонте, по её словам, пока речь не идёт.

Верещук подчеркнула, что у людей должна быть хотя бы одна хорошая дорога для сообщения в области. Она также поблагодарила руководство Офиса президента и отметила, что Кирилл Буданов сразу обратил внимание на этот вопрос в министерстве и направил соответствующие запросы.

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На вопрос, отремонтировали ли дорогу перед приездом представителей власти, Верещук ответила, что этого не произошло. По её словам, это дало возможность увидеть реальное состояние дороги:

"Нет, не отремонтировали, и это хорошо, потому что мы увидели, как всё на самом деле. Людям тяжело, но мы побывали в тех местах, где самый высокий уровень рождаемости. Знаете ли вы, что у нас есть Камень-Каширский район — мы, например, этого не знали, — где рождается 10, 13, а кое-где и 16 детей".

Встреча Верещук с семьями пленных

Во время поездки Верещук также встретилась с семьями пленных, пропавших без вести и погибших. Вместе с ними представители власти возложили цветы, склонили головы и поговорили о проблемах семей.

По словам Верещук, после встреч сразу определили дальнейшие действия. Она отметила, что уже проходят соответствующие встречи, а бригады и командование бригад общаются с семьями.

Верещук также рассказала о дальнейшем алгоритме работы после таких поездок. По её словам, сначала оценивают ситуацию, после чего составляют протокол, назначают ответственного и устанавливают сроки выполнения задач.

Она добавила, что держит эти вопросы на контроле, а Кирилл Буданов осуществляет общее руководство. Отдельно Верещук отметила лидерство президента в этой работе.

Новини.LIVE сообщали, что недавно в Луцке глава ОПУ Кирилл Буданов встретился с семьями военнопленных, пропавших без вести и погибших защитников. На Волыни он также осмотрел новое укрытие лицея в Ратном, рассчитанное на 425 школьников. Кроме того, Буданов посетил Камень-Каширский и обсудил развитие центров национального сопротивления и "Пласта".

Новини.LIVE также сообщали, что "Автострада" заявила о задолженности в размере около 15 млрд грн за уже выполненные работы. Из этой суммы 6,5 млрд грн уже находятся в казначействе, однако платежи не проходят около недели. В связи с приостановкой финансирования компания ожидает возобновления оплаты и продолжения ключевых инфраструктурных проектов.

дороги Ирина Верещук Луцк Волынь ремонт дороги
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина

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