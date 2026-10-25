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Главная Новости дня Верещук: Украина планирует перезахоронить Сагайдачного и Мазепу

Верещук: Украина планирует перезахоронить Сагайдачного и Мазепу

Ua ru
25 октября 2026 10:07
Эксклюзив
Украина планирует перезахоронить Сагайдачного и Мазепу — Верещук facebook.com/vereshchuk.ukraine
Заместитель руководителя Офиса президента Украины Ирина Верещук. Фото: facebook.com/vereshchuk.ukraine

Украина ведет поиски захоронений гетманов Петра Конашевича-Сагайдачного и Ивана Мазепы, поскольку их останки планируется перезахоронить. В настоящее время поиски продолжаются в Киеве и на территории современной Румынии, однако для продолжения работ необходимо провести дополнительные исследования.

Об этом рассказала заместитель главы ОПУ Ирина Верещук на форуме, приуроченном к 20-летию Украинского института национальной памяти, в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

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Где ищут могилы Петра Сагайдачного

Ирина Верещук рассказала журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец, что государство планирует найти и перезахоронить останки двух выдающихся украинских деятелей — Сагайдачного и Мазепы.

По её словам, останки гетмана Петра Конашевича-Сагайдачного могут находиться на территорииКиево-Могилянской академии.

"И мы очень хотим, чтобы дали разрешение на продолжение раскопок, на продолжение поисков, которые начались во время полномасштабного вторжения в 2023 году. И были найдены, в соответствии с исторически сохранившимися картами, именно те стены храма, которые были нанесены сотни лет назад на карты, которые мы сохранили. И это говорит о том, что у нас есть захоронения уже здесь, в Украине, которые тоже нужно найти и достойно перезахоронить", — поделилась она.

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Она заявила, что это нужно сделать в соответствии со статусом деятелей и для их достойного почтения.

Где ищут останки Ивана Мазепы

Также она сообщила о поисках еще одной не менее известной украинской личности — Ивана Мазепы. Сообщается, что в настоящее время поиски захоронения гетмана Ивана Мазепы продолжаются на территории Румынии.

"Вы знаете, мы ищем его на территории современной Румынии. Мы также знаем о свидетельствах, касающихся его кончины и захоронения там. И, дай Бог, если все будет хорошо, мы сможем это сделать в ближайшие — я не скажу в ближайшее время, но в ближайшие годы, это точно", — выразила надежду Верещук.

В то же время перезахоронение Степана Бандеры из немецкого Мюнхена пока не стоит на повестке дня, ведь, по её словам, это сложный политический вопрос.

"Это также зависит от его семьи, ведь у него есть семья. Это очень сложный процесс, и, надо признать, политический. Это процесс, который потребует больших усилий, поэтому пока этот вопрос не стоит на повестке дня", — ответила Ирина Верещук.

Мы писали, что заместитель главы Офиса президента Ирина Верещук также сообщила, что на данный момент достигнуто взаимопонимание в диалоге с Польшей. По её словам, совместная работа Польши и Украины укрепит позиции стран.

Новини.LIVE сообщали, что недавно Ирина Верещук встретилась с семьями пленных, пропавших без вести и погибших воинов. Они обсудили существующие проблемы и способы их решения.

Киев раскопки Ирина Верещук похороны останки Иван Мазепа
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна

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