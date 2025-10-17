Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Венс заявив, що росіяни переоцінюють успіхи на фронті

Венс заявив, що росіяни переоцінюють успіхи на фронті

Ua ru
Дата публікації: 17 жовтня 2025 12:31
Оновлено: 12:31
Венс заявив, що Росія переоцінює свої успіхи на фронті
Віцепрезидент США Джей Ді Венс. Фото: REUTERS/Jessica Koscielniak

Віцепрезидент Сполучених Штатів Америки Джей Ді Венс заявив, що росіяни схильні переоцінювати свої успіхи на фронті. За його словами, Україна та Росія ще не готові укласти мирну угоду.

Про це Джей Ді Венс сказав в інтерв'ю Newsmax у пʼятницю, 17 жовтня.

Реклама
Читайте також:

Росія переоцінює свої успіхи

"В обох випадках діє підхід Трампа до дипломатії: енергійний, що дає повноваження людям на місцях, заохочує їх до угод і готовий до нестандартних методів заради результату", — зазначив Венс.

За його словами, вдалося досягти прогресу у війні в Україні. Водночас Трамп наголосив, що це складне завдання. Венс заявив, що Росія та Україна не готові наразі укласти угоду, оскільки мають різні очікування щодо завершення війни.

"Як ми бачимо, сторони почали з дуже різних позицій. Є фундаментальна розбіжність очікувань у російсько-українській війні. Росіяни думають, що їхні справи на полі бою кращі, ніж насправді. Це ускладнило досягнення угоди останніми місяцями, хоча прогрес є", — наголосив він.

За його словами, адміністрація Трампа продовжить дипломатичні зусилля, аби зупинити війну в Україні.

"Я вважаю, що ми врешті досягнемо цього, але це потребує більше роботи", — додав Венс.

Нагадаємо, 17 жовтня український лідер Володимир Зеленський провів зустріч з міністром енергетики США Крісом Райтом.

Крім того, Зеленський обговорив із керівниками провідних енергетичних компаній США захист української енергосистеми.

США війна Україна Росія Джей Ді Венс
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації