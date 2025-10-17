Венс заявив, що Росія переоцінює свої успіхи на фронті

Віцепрезидент США Джей Ді Венс. Фото: REUTERS/Jessica Koscielniak

Віцепрезидент Сполучених Штатів Америки Джей Ді Венс заявив, що росіяни схильні переоцінювати свої успіхи на фронті. За його словами, Україна та Росія ще не готові укласти мирну угоду.

Про це Джей Ді Венс сказав в інтерв'ю Newsmax у пʼятницю, 17 жовтня.

Росія переоцінює свої успіхи

"В обох випадках діє підхід Трампа до дипломатії: енергійний, що дає повноваження людям на місцях, заохочує їх до угод і готовий до нестандартних методів заради результату", — зазначив Венс.

За його словами, вдалося досягти прогресу у війні в Україні. Водночас Трамп наголосив, що це складне завдання. Венс заявив, що Росія та Україна не готові наразі укласти угоду, оскільки мають різні очікування щодо завершення війни.

"Як ми бачимо, сторони почали з дуже різних позицій. Є фундаментальна розбіжність очікувань у російсько-українській війні. Росіяни думають, що їхні справи на полі бою кращі, ніж насправді. Це ускладнило досягнення угоди останніми місяцями, хоча прогрес є", — наголосив він.

За його словами, адміністрація Трампа продовжить дипломатичні зусилля, аби зупинити війну в Україні.

"Я вважаю, що ми врешті досягнемо цього, але це потребує більше роботи", — додав Венс.

Нагадаємо, 17 жовтня український лідер Володимир Зеленський провів зустріч з міністром енергетики США Крісом Райтом.

Крім того, Зеленський обговорив із керівниками провідних енергетичних компаній США захист української енергосистеми.