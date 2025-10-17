Видео
Вэнс заявил, что россияне переоценивают успехи на фронте

Вэнс заявил, что россияне переоценивают успехи на фронте

Ua ru
Дата публикации 17 октября 2025 12:31
обновлено: 12:31
Вэнс заявил, что Россия переоценивает свои успехи на фронте
Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Фото: REUTERS/Jessica Koscielniak

Вице-президент Соединенных Штатов Америки Джей Ди Вэнс заявил, что россияне склонны переоценивать свои успехи на фронте. По его словам, Украина и Россия еще не готовы заключить мирное соглашение.

Об этом Джей Ди Вэнс сказал в интервью Newsmax в пятницу, 17 октября.

Читайте также:

Россия переоценивает свои успехи

"В обоих случаях действует подход Трампа к дипломатии: энергичный, дающий полномочия людям на местах, поощряющий их к соглашениям и готовый к нестандартным методам ради результата", — отметил Вэнс.

По его словам, удалось достичь прогресса в войне в Украине. В то же время Трамп подчеркнул, что это сложная задача. Вэнс заявил, что Россия и Украина не готовы пока заключить соглашение, поскольку имеют разные ожидания относительно завершения войны.

"Как мы видим, стороны начали с очень разных позиций. Есть фундаментальное расхождение ожиданий в российско-украинской войне. Россияне думают, что их дела на поле боя лучше, чем на самом деле. Это осложнило достижение соглашения в последние месяцы, хотя прогресс есть", — подчеркнул он.

По его словам, администрация Трампа продолжит дипломатические усилия, чтобы остановить войну в Украине.

"Я считаю, что мы в конце концов достигнем этого, но это требует больше работы", — добавил Вэнс.

Напомним, 17 октября украинский лидер Владимир Зеленский провел встречу с министром энергетики США Крисом Райтом.

Кроме того, Зеленский обсудил с руководителями ведущих энергетических компаний США защиту украинской энергосистемы.

США война Украина Россия Джей Ди Вэнс
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
