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Венс заявив, що РФ не може розраховувати на загарбання України

9 травня 2025 00:10
Чекарьова Марія - редактор
Венс пояснив чому РФ не варто розраховувати на заволодіння українськими територіями
Віцепрезидент США Джей Ді Венс. Фото: Reuters
Чекарьова Марія - редактор

РФ не може розраховувати на те, що їй дістануться українські території. Ці землі вона ще навіть не завоювала.

Про це в інтерв'ю для Fox News заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс.

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Венс наголосив, що Америка прагне, аби Україна залишалася суверенною державою.

"Росія не може розраховувати на те, що їй віддадуть території, які вона навіть не завоювала. А це речі, які вони внесли в той початковий мирний план", — зазначив віцепрезидент США.

Також він додав, що розмова РФ із Україною вже є прогресом, але  у Вашингтоні знали, що спершу Москва висуватиме надмірні умови.

Нагадаємо, Джей Ді Венс заявив, що США можуть вийти з переговорів щодо припинення війни в Україні. Таке станеться, якщо Росія недобросовісно вестиме перемовини.

Також ми повідомляли, що віцепрезидент США назвав вимоги РФ щодо припинення вогню надмірними. Він вважає, що відсутність прямих перемовин між росіянами та українцями абсурдом.

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