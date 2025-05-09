Вэнс объяснил почему РФ не стоит рассчитывать на завладение украинскими территориями

Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Фото: Reuters

РФ не может рассчитывать на то, что ей достанутся украинские территории. Эти земли она еще даже не завоевала.

Об этом в интервью для Fox News заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

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Вэнс отметил, что Америка хочет, чтобы Украина оставалась суверенным государством.

"Россия не может рассчитывать на то, что ей отдадут территории, которые она даже не завоевала. А это вещи, которые они внесли в тот первоначальный мирный план", — отметил вице-президент США.

Также он добавил, что разговор РФ с Украиной уже является прогрессом, но в Вашингтоне знали, что сначала Москва будет выдвигать чрезмерные условия.

Напомним, Джей Ди Вэнс заявил, что США могут выйти из переговоров о прекращении войны в Украине. Такое произойдет, если Россия недобросовестно будет вести переговоры.

Также мы сообщали, что вице-президент США назвал требования РФ по прекращению огня чрезмерными. Он считает, что отсутствие прямых переговоров между россиянами и украинцами абсурдом.