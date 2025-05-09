Венс заявив, що США не втручатимуться в конфлікт Індії та Пакистану

Віцепрезидент США Джей Ді Венс. Фото: REUTERS/Leah Millis

Віце-президент США Джей Ді Венс заявив, що Сполучені Штати не втручатимуться в конфлікт між Пакистаном та Індією. За його словами, бойові дії між двома ядерними державами "по суті, не наша справа".

Про це повідомляє The Guardian.

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Що сказав Венс

Друга людина в США сказала, що Америка буде прагнути до деескалації конфлікту, але не зможе змусити жодну зі сторін "скласти зброю".

"Що ми можемо зробити, так це спробувати спонукати цих людей трохи знизити напруженість, але ми не збираємося втручатися в розпал війни, яка по суті не наша справа і не має нічого спільного зі здатністю Америки її контролювати", — заявив Венс в інтерв'ю Fox News.

Продовжуючи промову, він додав, що оскільки США не можуть змусити жодну зі сторін скласти зброю, то країна "продовжить домагатися цього дипломатичними каналами".

"Ми сподіваємося й очікуємо, що це не переросте в більш масштабну регіональну війну або, не дай Боже, в ядерний конфлікт. Зараз ми не думаємо, що це станеться", — сказав віцепрезидент США.

Нагадаємо, днями президент США Дональд Трамп заявив, що готовий допомогти Індії та Пакистану зупинитися.

Також ми писали, що після того, як Індія ініціювала "Операцію Сіндур", в рамках якої завдала ударів по Пакистану. Ісламабад зі свого боку погрожує помстою.