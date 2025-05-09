Вэнс заявил, что США не будут вмешиваться в конфликт Индии и Пакистана

Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Фото: REUTERS/Leah Millis

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Соединенные Штаты не будут вмешиваться в конфликт между Пакистаном и Индией. По его словам, боевые действия между двумя ядерными державами "по сути, не наше дело".

Об этом сообщает The Guardian.

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Что сказал Вэнс

Второй человек в США сказал, что Америка будет стремиться к деэскалации конфликта, но не сможет заставить ни одну из сторон "сложить оружие".

"Что мы можем сделать, так это попытаться побудить этих людей немного снизить напряженность, но мы не собираемся вмешиваться в разгар войны, которая по сути не наше дело и не имеет ничего общего со способностью Америки ее контролировать", — заявил Вэнс в интервью Fox News.

Продолжая речь он добавил, что поскольку США не могут заставить ни одну из сторон сложить оружие, то страна "продолжит добиваться этого по дипломатическим каналам".

"Мы надеемся и ожидаем, что это не перерастет в более масштабную региональную войну или, не дай Бог, в ядерный конфликт. Сейчас мы не думаем, что это произойдет", — сказал вице-президент США.

Напомним, на днях президент США Дональд Трамп заявил, что готов помочь Индии и Пакистану остановиться.

Также мы писали, что после того, как Индия инициировала "Операцию Синдур", в рамках которой нанес удары по Пакистану. Исламабад в свою очередь угрожает местью.