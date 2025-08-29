Венс заявив, що США хочуть зберегти територіальну цілісність України

Джей Ді Венс. Фото: Andrew Harnik/Pool via REUTERS

Віцепрезидент Сполучених Штатів Америки Джей Ді Венс заявив, що його країна прагне захистити територіальну цілісність України. За його словами, Штати не хочуть, аби Росія захопила всі області.

Про це Джей Ді Венс сказав в інтервʼю USA Today.

Територіальна цілісність України

Венс зауважив, що було декілька позитивних розмов з українським лідером Володимиром Зеленським. За його словами, робота над миром буде продовжуватися.

"І наша мета дуже чітка. У цьому питанні ми досить сильно погоджуємося з Зеленським, хоча у нас є деякі розбіжності. Ми, звичайно, хочемо захистити територіальну цілісність України. Ми не хочемо, щоб Росія захопила всю країну", — додав віцепрезидент США.

Нагадаємо, Венс заявив, що готовий замінити Дональда Трампа на посаді за однієї умови.

А український лідер Володимир Зеленський заявив, що країна чекає від США сильних кроків щодо Росії.