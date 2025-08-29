Вэнс заявил, что США хотят сохранить территориальную целостность Украины

Джей Ди Вэнс. Фото: Andrew Harnik/Pool via REUTERS

Вице-президент Соединенных Штатов Америки Джей Ди Вэнс заявил, что его страна стремится защитить территориальную целостность Украины. По его словам, Штаты не хотят, чтобы Россия захватила все области.

Об этом Джей Ди Вэнс сказал в интервью USA Today.

Территориальная целостность Украины

Вэнс отметил, что было несколько позитивных разговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским. По его словам, работа над миром будет продолжаться.

"И наша цель очень четкая. В этом вопросе мы достаточно сильно соглашаемся с Зеленским, хотя у нас есть некоторые разногласия. Мы, конечно, хотим защитить территориальную целостность Украины. Мы не хотим, чтобы Россия захватила всю страну", — добавил вице-президент США.

