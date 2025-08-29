Видео
Главная Новости дня Вэнс подчеркнул, что США хотят защитить территории Украины

Вэнс подчеркнул, что США хотят защитить территории Украины

Ua ru
Дата публикации 29 августа 2025 17:30
Вэнс заявил, что США хотят сохранить территориальную целостность Украины
Джей Ди Вэнс. Фото: Andrew Harnik/Pool via REUTERS

Вице-президент Соединенных Штатов Америки Джей Ди Вэнс заявил, что его страна стремится защитить территориальную целостность Украины. По его словам, Штаты не хотят, чтобы Россия захватила все области.

Об этом Джей Ди Вэнс сказал в интервью USA Today.

Читайте также:

Территориальная целостность Украины

Вэнс отметил, что было несколько позитивных разговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским. По его словам, работа над миром будет продолжаться.

"И наша цель очень четкая. В этом вопросе мы достаточно сильно соглашаемся с Зеленским, хотя у нас есть некоторые разногласия. Мы, конечно, хотим защитить территориальную целостность Украины. Мы не хотим, чтобы Россия захватила всю страну", — добавил вице-президент США.

Напомним, Вэнс заявил, что готов заменить Дональда Трампа на посту при одном условии.

А украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что страна ждет от США сильных шагов в отношении России.

США война Украина Россия Джей Ди Вэнс
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
