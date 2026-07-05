Венс заявив, що наступальний потенціал Росії наближається до нуля

Джей Ді Венс. Фото: Офіс президента

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що російська армія майже втратила можливість досягати значних результатів у наступальних операціях. На його думку, нинішня ситуація на фронті свідчить про те, що Росія платить надто високу ціну за мінімальні територіальні здобутки, тоді як оборонна стратегія України виявилася значно ефективнішою.

Про це він сказав в інтерв'ю The Sunday Times, передає Новини.LIVE.

Що Венс сказав про наступальні можливості Росії

За словами політика, розвиток безпілотних технологій та сучасних систем спостереження зробив оборону більш вигідною тактикою, ніж масштабні наступальні операції. Саме тому Україна, на його переконання, отримала більше переваг, зосередившись на утриманні позицій та виснаженні російських сил.

Венс також згадав контрнаступ України влітку 2023 року. Він заявив, що тоді більшість західних союзників, зокрема адміністрація тодішнього президента США Джо Байдена, наполягали на проведенні масштабної наступальної операції. На думку американського віцепрезидента, це рішення стало стратегічною та тактичною помилкою. Водночас нинішня адміністрація США підтримує інший підхід. Венс зазначив, що Україна має продовжувати переговорний процес, але водночас максимально зміцнювати оборону.

За його словами, така стратегія вже демонструє результати. Російські війська, за оцінкою Венса, більше не можуть досягати вагомих успіхів на полі бою, а їхній наступальний потенціал "наближається до нуля". Це, на його думку, може створити умови для завершення війни.

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Віцепрезидент США також наголосив, що кожен квадратний кілометр захопленої території коштує Росії надзвичайно дорого через великі втрати особового складу та техніки. Саме оборонна тактика України, яку підтримали США та союзники по НАТО, дозволила ефективніше використовувати наявні переваги українських сил.

Як повідомляли Новини.LIVE, всередині червня 2026 року Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія втратила перевагу на полі бою. За його словами, РФ наступала на 12 напрямках, а тепер ледь зберігає перевагу на двох чи трьох із них.

Зокрема, Новини.LIVE писали, що Костянтинівка залишається одним із ключових напрямків російського наступу на Донеччині. Окупаційні війська регулярно поширюють неправдиві заяви про нібито захоплення українських міст, однак Генеральний штаб ЗСУ та українська влада неодноразово спростовували подібні повідомлення, наголошуючи, що вони є частиною інформаційно-психологічних операцій Росії.

У той же час від початку повномасштабного вторгнення Кремль офіційно називав напад на Україну "спеціальною воєнною операцією". Використання слова "війна" у публічних заявах російських посадовців тривалий час уникали, а в самій Росії за таке формулювання навіть передбачена кримінальна відповідальність за законами про "дискредитацію" армії.

Російське керівництво ж неодноразово демонструвало, що претензії Путіна до України виходять далеко за межі окремих українських регіонів. Водночас українські історики, політологи та міжнародні експерти неодноразово зазначали, що справжньою метою Кремля є ліквідація української державності, а не лише контроль над тимчасово окупованими територіями.