Джей Ди Венс. Фото: Офис президента

Вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что российская армия практически утратила способность добиваться значительных результатов в наступательных операциях. По его мнению, нынешняя ситуация на фронте свидетельствует о том, что Россия платит слишком высокую цену за минимальные территориальные завоевания, тогда как оборонительная стратегия Украины оказалась значительно более эффективной.

Об этом он сказал в интервью The Sunday Times, передает Новини.LIVE.

Что Венс сказал о наступательных возможностях России

По словам политика, развитие беспилотных технологий и современных систем наблюдения сделало оборону более выгодной тактикой, чем масштабные наступательные операции. Именно поэтому Украина, по его убеждению, получила больше преимуществ, сосредоточившись на удержании позиций и истощении российских сил.

Венс также упомянул контрнаступление Украины летом 2023 года. Он заявил, что тогда большинство западных союзников, в частности администрация тогдашнего президента США Джо Байдена, настаивали на проведении масштабной наступательной операции. По мнению американского вице-президента, это решение стало стратегической и тактической ошибкой. В то же время нынешняя администрация США поддерживает иной подход. Венс отметил, что Украина должна продолжать переговорный процесс, но при этом максимально укреплять оборону.

По его словам, такая стратегия уже приносит результаты. Российские войска, по оценке Венса, больше не могут добиваться значительных успехов на поле боя, а их наступательный потенциал "приближается к нулю". Это, по его мнению, может создать условия для завершения войны.

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Вице-президент США также подчеркнул, что каждый квадратный километр захваченной территории обходится России чрезвычайно дорого из-за больших потерь личного состава и техники. Именно оборонительная тактика Украины, которую поддержали США и союзники по НАТО, позволила эффективнее использовать имеющиеся преимущества украинских сил.

Как сообщали Новини.LIVE, в середине июне 2026 года Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия потеряла преимущество на поле боя. По его словам, РФ наступала на 12 направлениях, а теперь едва сохраняет преимущество на двух или трех из них.

В частности, Новини.LIVE писали, что Константиновка остается одним из ключевых направлений российского наступления в Донецкой области. Оккупационные войска регулярно распространяют ложные заявления о якобы захвате украинских городов, однако Генеральный штаб ВСУ и украинские власти неоднократно опровергали подобные сообщения, отмечая, что они являются частью информационно-психологических операций России.

В то же время, с начала полномасштабного вторжения Кремль официально называл нападение на Украину "специальной военной операцией". Использование слова "война" в публичных заявлениях российских чиновников долго избегали, а в самой России за такую ​​формулировку даже предусмотрена уголовная ответственность по законам о "дискредитации" армии.

Российское руководство неоднократно демонстрировало, что претензии Путина к Украине выходят далеко за пределы отдельных украинских регионов. В то же время, украинские историки, политологи и международные эксперты неоднократно отмечали, что настоящей целью Кремля является ликвидация украинской государственности, а не только контроль над временно оккупированными территориями.