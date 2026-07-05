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Главная Новости дня Песков впервые фактически признал войну России против Украины

Песков впервые фактически признал войну России против Украины

Ua ru
Дата публикации 5 июля 2026 16:27
Песков заявил, что «СВО» превратилась в войну — в Кремле сделали новое заявление
Дмитрий Песков. Фото: Reuters

Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что военная агрессия России против Украины уже не является так называемой "специальной военной операцией". По его словам, сейчас это "настоящая война".

Об этом сообщают российские СМИ, передает Новини.LIVE.

Песков сделал заявление о войне

Во время общения с журналистами Дмитрий Песков заявил, что изначально полномасштабное вторжение России в Украину якобы планировалось как "специальная военная операция". В то же время, по его словам, из-за поддержки Украины западными государствами ситуация изменилась.

"“СВО” превратилась в настоящую войну из-за того, что в конфликт втянулись страны Запада", — заявил пресс-секретарь Кремля.

При этом Песков повторил традиционные пропагандистские тезисы Кремля, назвав дальнобойные удары Сил обороны Украины по территории РФ "террористическими".

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Несмотря на изменение риторики относительно формата боевых действий, российские власти по-прежнему обвиняют западные страны в поддержке Украины и пытаются оправдать собственную полномасштабную агрессию.

Новини.LIVE сообщали, что в ночь на 5 июля Силы обороны Украины нанесли удары по ряду ключевых военных объектов российских оккупационных войск. В частности, под обстрелом оказались аэродром во временно оккупированном Крыму, три склада с боеприпасами и два автомобильных моста, которые российская армия использовала для военной логистики.

Новини.LIVE писали, что в ночь на 5 июля Силы обороны Украины нанесли дальнобойные удары по ряду стратегических объектов на территории России. Под удар попала портовая нефтяная инфраструктура вблизи Санкт-Петербурга, которая используется для обеспечения и финансирования военной агрессии РФ против Украины. Кроме того, сообщается о точных попаданиях по объектам в Кронштадте.

Дмитрий Песков война в Украине удары по РФ
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна
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