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Головна Новини дня Пєсков уперше фактично визнав війну Росії проти України

Пєсков уперше фактично визнав війну Росії проти України

Ua ru
Дата публікації: 5 липня 2026 16:27
Пєсков заявив, що "СВО" перетворилася на війну — у Кремлі зробили нову заяву
Дмитро Пєсков. Фото: Reuters

Речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що військова агресія Росії проти України вже не є так званою "спеціальною воєнною операцією". За його словами, наразі це "справжня війна".

Про це повідомляють російські ЗМІ, передає Новини.LIVE.

Пєсков зробив заяву про війну

Під час спілкування з журналістами Дмитро Пєсков заявив, що спочатку повномасштабне вторгнення Росії в Україну нібито планувалося як "спеціальна воєнною операція". Водночас, за його словами, через підтримку України західними державами ситуація змінилася.

""СВО" перетворилася на справжню війну через те, що у конфлікт втягнулися країни Заходу", — заявив речник Кремля.

Водночас Пєсков повторив традиційні пропагандистські тези Кремля, назвавши далекобійні удари Сил оборони України по території РФ "терористичними".

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Попри зміну риторики щодо формату бойових дій, російська влада й надалі звинувачує західні країни у підтримці України та намагається виправдати власну повномасштабну агресію.

Новини.LIVE повідомляли, що у ніч на 5 липня Сили оборони України завдали ударів по низці ключових військових об'єктів російських окупаційних військ. Зокрема, під вогневим ураженням опинилися аеродром у тимчасово окупованому Криму, три склади з боєприпасами та два автомобільні мости, які російська армія використовувала для військової логістики.

Новини.LIVE інформували, що у ніч проти 5 липня Сили оборони України завдали далекобійних ударів по низці стратегічних об'єктів на території Росії. Під ураження потрапила портова нафтова інфраструктура поблизу Санкт-Петербурга, яка використовується для забезпечення та фінансування військової агресії РФ проти України. Крім того, повідомляється про точні влучання по об'єктах у Кронштадті.

Дмитро Пєсков війна в Україні удари по РФ
Штін Уляна - Редактор стрічки новин
Автор:
Штін Уляна
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