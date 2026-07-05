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Главная Новости дня Путина интересует не Донбасс, а вся Украина: Грицак

Путина интересует не Донбасс, а вся Украина: Грицак

Ua ru
Дата публикации 5 июля 2026 11:06
Грицак: Путин хочет не Донбасс, а всю Украину
Историк Ярослав Грицак. Фото: Ярослав Грицак/Facebook

Глава России Владимир Путин совершенно не заинтересован в захвате только Донецкой и Луганской областей, поскольку его главной целью по-прежнему является полное подчинение всей территории Украины. Известный историк и профессор Украинского католического университета Ярослав Грицак подчеркнул, что отношение главы Кремля к украинскому государству является сугубо иррациональным и эмоциональным. Поэтому пока Путин жив, мир в Украине невозможен.

Об этом Ярослав Грицак сообщил в интервью журналистке Новини.LIVE Маргарите Стецюк.

Обсессия российского диктатора

Глава Кремля использует территории Донбасса исключительно в качестве политической разменной монеты и своеобразного троянского коня для разрушения всей Украины, заявил профессор.

Он считает, что поведение Путина невозможно объяснить логикой или обычными прагматическими и рациональными аргументами.

"У Путина в отношении Украины чисто иррациональные чувства. Это можно описать одним словом — одержимость. Он одержим Украиной, и понятно, почему. Потому что Украина трижды выскользнула из его рук. Путину все удавалось, только в случае с Украиной не удается, и он этого не может простить", — заявил Ярослав Грицак.

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Историк добавил, что это похоже на логику криминального мафиози, который психологически не может позволить другим унизить свой авторитет.

Пока Путин у власти, мира не будет

Ближайшее окружение российского президента полностью разделяет эти иррациональные чувства, поэтому угроза со стороны России никуда не исчезнет в ближайшее время.

"Пока есть Путин, мира не будет. Может быть перемирие, но мира не будет", — подчеркнул Грицак.

По мнению эксперта, Украина должна находиться в постоянной готовности к отражению новых масштабных угроз и развивать собственную систему обороны по примеру стран, которые десятилетиями поддерживают максимальный уровень мобилизационной готовности.

Как ранее писали Новини.LIVE, Кабинет министров Украины в своей новой бюджетной декларации заложил прогнозы окончания войны. В правительстве считают, что активная фаза войны продлится в этом году и завершится в 2027 году.

Также мы писали, что Владимир Путин и его генералы поспешили объявить об оккупации Константиновки. Однако на самом деле, по свидетельству аналитиков, за Константиновку идут бои. На данный момент город не находится под контролем российских войск.

владимир путин интервью война в Украине эфир Новини.LIVE
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
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