Нові виплати для військових можуть відкласти: у Раді назвали причину

Федір Веніславський. Фото: кадр з відео

Додаткові виплати в межах мотиваційних контрактів для військовослужбовців можуть бути відтерміновані через обмежені фінансові можливості держави. У Верховній Раді водночас планують продовжувати роботу над мотивацією для залучення людей до Збройних сил.

Про це повідомив народний депутат України Федір Веніславський в ефірі Новини.LIVE.

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Мотиваційні виплати військовим є нежиттєздатними

За словами Веніславського, держава наразі не має достатніх фінансових можливостей навіть для суттєвого збільшення мінімального грошового забезпечення військовослужбовців. Через це реалізація окремих фінансових складових мотиваційних контрактів також може бути відкладена.

Нардеп повідомив, що відповідні проєкти Міноборони існують, однак будь-які обіцянки щодо додаткових виплат мають бути забезпечені реальними коштами. Саме тому конкретних термінів нового підвищення наразі не називають.

"Є проєкти Міністерства оборони України та певні обіцянки, однак вони мають бути підкріплені реальними фінансовими можливостями держави. На мою думку, одна з проблем полягає саме в тому, що ми не повинні давати обіцянки, які зараз не можемо виконати", — заявив Веніславський.

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За словами депутата, попри фінансові труднощі, профільний комітет продовжуватиме просувати мотиваційні механізми. Вони розглядаються як один зі способів залучення нових військовослужбовців.

"Я думаю, що наш комітет і надалі просуватиме мотиваційні аспекти укладання контрактів. Це один із важливих інструментів залучення нових військовослужбовців до ЗСУ", — зазначив Веніславський.

Що відомо про мотиваційні контракти

Нагадаємо, нову систему мотиваційних контрактів для Сил оборони раніше презентувало Міністерство оборони. Вона передбачає контракти з визначеними строками служби та додатковими механізмами мотивації військовослужбовців.

Ініціативу раніше анонсував тодішній міністр оборони Михайло Федоров як частину змін у системі комплектування та проходження військової служби. Водночас в офіційних роз'ясненнях Міноборони окремо наголошували, що частина нових бойових виплат поширюється на військовослужбовців незалежно від того, чи уклали вони новий контракт.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв про зміни для іноземців та осіб без громадянства, які служать у ЗСУ. Міноборони створило міжвідомчу робочу групу для спрощення легалізації, проходження служби, лікування та соціального захисту добровольців.

Також Новини.LIVE писав про створення в Києві великого фонду для фінансування військових розробок. За словами Федорова, серед пріоритетів будуть роботизація фронту, реактивні перехоплювачі та дешеві ударні ракети. До роботи фонду планують залучати українські стартапи та профільних експертів.