Новые выплаты военным могут отложить: в Раде назвали причину

Федор Вениславский. Фото: кадр из видео

Дополнительные выплаты в рамках мотивационных контрактов для военнослужащих могут быть отложены из-за ограниченных финансовых возможностей государства. В Верховной Раде в то же время планируют продолжать работу над мотивацией для привлечения людей в Вооруженные силы.

Об этом сообщил народный депутат Украины Федор Вениславский в эфире Новини.LIVE.

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Мотивационные выплаты военным являются нежизнеспособными

По словам Вениславского, государство сейчас не имеет достаточных финансовых возможностей даже для существенного увеличения минимального денежного обеспечения военнослужащих. Из-за этого реализация отдельных финансовых составляющих мотивационных контрактов также может быть отложена.

Нардеп сообщил, что соответствующие проекты Минобороны существуют, однако любые обещания относительно дополнительных выплат должны быть обеспечены реальными средствами. Именно поэтому конкретных сроков нового повышения сейчас не называют.

"Есть проекты Министерства обороны Украины и определенные обещания, однако они должны быть подкреплены реальными финансовыми возможностями государства. По моему мнению, одна из проблем заключается именно в том, что мы не должны давать обещания, которые сейчас не можем выполнить", — заявил Вениславский.

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По словам депутата, несмотря на финансовые трудности, профильный комитет продолжит продвигать мотивационные механизмы. Они рассматриваются как один из способов привлечения новых военнослужащих.

"Я думаю, что наш комитет и дальше будет продвигать мотивационные аспекты заключения контрактов. Это один из важных инструментов привлечения новых военнослужащих в ВСУ", — отметил Вениславский.

Что известно о мотивационных контрактах

Напомним, новую систему мотивационных контрактов для Сил обороны ранее представило Министерство обороны. Она предусматривает контракты с определенными сроками службы и дополнительными механизмами мотивации военнослужащих.

Инициативу ранее анонсировал тогдашний министр обороны Михаил Федоров как часть изменений в системе комплектования и прохождения военной службы. В то же время в официальных разъяснениях Минобороны отдельно подчеркивали, что часть новых боевых выплат распространяется на военнослужащих независимо от того, заключили ли они новый контракт.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал об изменениях для иностранцев и лиц без гражданства, которые служат в ВСУ. Минобороны создало межведомственную рабочую группу для упрощения легализации, прохождения службы, лечения и социальной защиты добровольцев.

Также Новини.LIVE писал о создании в Киеве крупного фонда для финансирования военных разработок. По словам Федорова, среди приоритетов будут роботизация фронта, реактивные перехватчики и дешевые ударные ракеты. К работе фонда планируют привлекать украинские стартапы и профильных экспертов.