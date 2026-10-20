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Головна Новини дня Веніславський назвав чотири міста України, які РФ прагне знищити

Веніславський назвав чотири міста України, які РФ прагне знищити

Ua ru
20 жовтня 2026 08:41
Ексклюзив
Веніславський пояснив мету російських ударів по енергетиці РБК-України
Народний депутат України Федір Веніславський. Фото: РБК-України

Росія хоче зробити Київ, Харків, Запоріжжя та Одесу непридатними для життя і для цього систематично атакує об'єкти енергетики, теплопостачання та водопостачання. Народний депутат України від фракції "Слуга народу" Федір Веніславський заявив, що Москва прагне змусити жителів великих міст залишати свої домівки, створюючи додаткове навантаження на інші регіони та посилюючи соціальну напруженість у країні.

Про це повідомив Веніславський в інтерв'ю порталу Новини.LIVE.

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Обстрел Харьковской области
Обстріл Харківської області. Фото: ДСНС Харківщини

Веніславський назвав мету російських атак на великі міста

За словами нардепа, Росія використовує удари по критичній інфраструктурі як один із інструментів тиску на українське населення. Особливу увагу російські війська приділяють великим містам, зокрема Києву, Харкову, Запоріжжю та Одесі. Атаки на енергетичні об'єкти, системи опалення та водопостачання можуть суттєво ускладнити проживання людей, особливо в холодну пору року.

Веніславський вважає, що Москва прагне спровокувати масову евакуацію населення з цих міст. Це, за його оцінкою, створить додатковий тиск на житлову, транспортну та соціальну інфраструктуру інших регіонів України.

"Тому Росія буде продовжувати вести цю терористичну війну. Вона не може досягнути цілі своїми звичними військовими методами і тому вона буде гібридні атаки тільки посилювати", — заявив нардеп.

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Росія посилює інформаційний тиск на українців

Окрім обстрілів, за словами народного депутата, Росія активізує інформаційні операції, спрямовані на дестабілізацію ситуації всередині України.

Однією з головних тем таких кампаній Веніславський назвав мобілізацію. На його думку, Москва використовує суспільно чутливі питання для дискредитації української влади та посилення недовіри серед громадян.

"Росія буде використовувати будь-які інформаційні приводи для того, щоб дискредитувати і систему мобілізації, і нашу владу", — сказав Веніславський.

Також парламентар додав, що військовий та інформаційний тиск є складовими російської стратегії, спрямованої на послаблення стійкості українського суспільства.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що на світанку 20 жовтня російські війська атакували передмістя Дніпра. Внаслідок удару в приватних будинках пошкоджено дахи, вибито вікна та понівечено огорожі.

Також Новини.LIVE писав, що ввечері 19 жовтня та вночі проти 20 жовтня російські війська атакували Хмельниччину. В одному зі зруйнованих будинків рятувальники виявили тіла двох жінок 1926 та 1954 років народження, ще двох людей госпіталізували.

Верховна Рада нардепи Федір Веніславський війна в Україні
Леонід Ужва - Редактор новин
Автор:
Леонід Ужва

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