Народный депутат Украины Федор Вениславский. Фото: РБК-Украины

Россия хочет сделать Киев, Харьков, Запорожье и Одессу непригодными для жизни и для этого систематически атакует объекты энергетики, теплоснабжения и водоснабжения. Народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Федор Вениславский заявил, что Москва стремится заставить жителей крупных городов покидать свои дома, создавая дополнительную нагрузку на другие регионы и усиливая социальную напряженность в стране.

Об этом сообщил Вениславский в интервью порталу Новини.LIVE.

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Обстрел Харьковской области. Фото: ГСЧС Харьковской области

Вениславский назвал цель российских атак на крупные города

По словам нардепа, Россия использует удары по критической инфраструктуре как один из инструментов давления на украинское население. Особое внимание российские войска уделяют крупным городам, в частности Киеву, Харькову, Запорожью и Одессе. Атаки на энергетические объекты, системы отопления и водоснабжения могут существенно осложнить жизнь людей, особенно в холодное время года.

Вениславский считает, что Москва стремится спровоцировать массовую эвакуацию населения из этих городов. Это, по его оценке, создаст дополнительное давление на жилищную, транспортную и социальную инфраструктуру других регионов Украины.

"Поэтому Россия будет продолжать вести эту террористическую войну. Она не может достичь цели своими обычными военными методами и поэтому будет только усиливать гибридные атаки", — заявил нардеп.

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Россия усиливает информационное давление на украинцев

Помимо обстрелов, по словам народного депутата, Россия активизирует информационные операции, направленные на дестабилизацию ситуации внутри Украины.

Одной из главных тем таких кампаний Вениславский назвал мобилизацию. По его мнению, Москва использует общественно чувствительные вопросы для дискредитации украинской власти и усиления недоверия среди граждан.

"Россия будет использовать любые информационные поводы для того, чтобы дискредитировать и систему мобилизации, и нашу власть", — сказал Вениславский.

Также парламентарий добавил, что военное и информационное давление являются составляющими российской стратегии, направленной на ослабление устойчивости украинского общества.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что на рассвете 20 октября российские войска атаковали пригород Днепра. В результате удара в частных домах повреждены крыши, выбиты окна и разрушены ограждения.

Также Новини.LIVE писал, что вечером 19 октября и в ночь на 20 октября российские войска атаковали Хмельницкую область. В одном из разрушенных домов спасатели обнаружили тела двух женщин 1926 и 1954 годов рождения, еще двух человек госпитализировали.